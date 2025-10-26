Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada Roxana Reyes formó parte del proceso electoral esta mañana, ingresando su voto en la urna, en la mesa 631 de la Escuela N° 58 Crucero ARA General Belgrano. En el caso de la legisladora, es de recordar, es una de las que culmina su mandato este 10 de diciembre, banca que será reemplazada por uno de los tres diputados que surjan electos de esta jornada.

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, Reyes señaló que “hace tiempo” que no participaba activamente en una campaña, pero que la encontró “con la emoción de volver a las urnas”.

“Es el momento en que escuchamos a los ciudadanos, es un momento de reflexión, es un momento de análisis para dentro y para fuera de cada uno de los espacios y luego viene el día después que es el día de diálogo”, agregó.

Respecto al nuevo Sistema de Boleta Única, la legisladora mencionó que “aporta transparencia, aporta agilidad y que espero que sea el sistema electoral que tenga nuestra provincia, es una provincia que -recordó- hoy no tiene sistema electoral, y sería muy importante que tuviera esto”.

En paralelo, Reyes mencionó que mantiene diálogo con “la provincia vecina de Chubut, con quienes estoy en contacto permanentemente, porque hoy se plebiscita la eliminación de los fueros, que es algo que también sería propicio para mi provincia y que sería muy importante”.

“Nosotros tenemos que estar protegidos en el ejercicio de nuestra función, pero no para cometer delitos y esto hace también a la igualdad con el ciudadano”, agregó sobre el tema.

Seguidamente, se refirió a la jornada electoral esperando que “sea una fiesta de la democracia nuevamente”.

Reyes votó en la Escuela N°58. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En relación a la jornada de mañana lunes y el vínculo del gobierno nacional con las provincias, la legisladora apeló al diálogo: “Yo creo que todos los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, luego de esta elección, van a tener que tomar nota. Es mi mirada, tomar nota de lo que le diga la ciudadanía. El diálogo siempre es fundamental”.

“Nosotros, desde el lugar de la Unión Cívica Radical, que nos llaman los ‘bloques del medio’, donde no estamos en la hiperpolarización, trabajamos muchísimo por transformar y por cambiar cada uno de los proyectos de ley para que fuera realmente ajustado a lo que nosotros consideramos que eran las necesidades de la ciudadanía”, agregó al respecto.

Dijo, además, “cuando queremos, podemos lograr esos consensos y ese diálogo necesario, pero el que tiene el poder es el que tiene que convocar al diálogo y tiene que escuchar, esperemos que así sea de parte tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial”.

Fin del mandato: expectativas y lo que faltó

La diputada nacional dejará su banca este próximo 10 de diciembre tras haber cumplido su mandato como legisladora.

Consultada sobre los temas pendientes en el Congreso y la expectativa para quien asuma un nuevo ciclo, señaló: “Al diputado santacruceño que asuma la banca le pido primero que continúe la defensa de Ficha Limpia, creo que es fundamental, cuando quienes nos representan no son honestos, cuando no manejan adecuadamente los recursos públicos, es cuando ninguna política pública funciona, no vienen las inversiones, hay deterioro en la política educativa, se sub-ejecutan los presupuestos y es necesario que haya control”.

Entonces -agregó- “le pido ficha limpia para garantizar que lleguen los mejores y los más honestos, que no dejen que se sienten en el Congreso gente que está buscando los fueros y que no está buscando una representación ciudadana, le pido que defienda a los más vulnerables, he hecho muchísimo trabajo con relación a la niñez y a la juventud y ojalá ese trabajo se pueda continuar porque no son el futuro son el presente y son los que más sufren el impacto de cualquier tipo de vulneración económica y social”.

Seguidamente, pidió que los diputados electos trabajen por todo lo que tenga que ver con el desarrollo y la inversión en la provincia de Santa Cruz y en la Argentina, “con una mirada muy amplia, nosotros tenemos leyes laborales, leyes fiscales, leyes tributarias, que están pensadas para otra Argentina, no para una Argentina con un 50% de desocupación”.

“Que se piense no en el que tiene trabajo, en el que hoy come, sino que se piense en el que hoy está sin trabajo y que necesita que nosotros demos respuestas, por más de que en algunos casos haya reacción de corporaciones o haya reacción sindical o haya reacción a distintos sectores. Que sea realmente un representante que camine, que no deje de caminar ni la provincia ni el país y que no deje de estudiar y de capacitarse”, finalizó.