Este miércoles, en la sede de Pasteur 83, filial local de ADOSAC en Río Gallegos, se llevó a cabo la elección de congresales del gremio docente. En la votación se impuso la Lista Lila, resultando electa Maggie Cormack como congresal, mientras que Federico Ordóñez, segundo en la lista, brindó declaraciones a LU12 AM680 sobre el proceso y su importancia.

El triunfo de la Lista Lila adquiere especial relevancia para este espacio político dentro del gremio, ya que en las elecciones anteriores habían perdido tanto la gestión en la filial local como en la provincial, marcando así un regreso significativo a la representación docente. “Estas elecciones son muy importantes y se renuevan anualmente. Esto es por estatuto y tiene que ver con la representación de los mandatos de asambleas de cada filial de cara hacia lo que es el Congreso docente. Cada localidad tiene sus mandatos y cuando se genera el mandato vencido se realizan las elecciones”, explicó Ordóñez.

La representación y el rol de los congresales

Federico Ordóñez detalló que la función de los congresales es llevar al Congreso las mociones que surgen de las asambleas de cada localidad. “Planteamos, cuando hay situaciones o conflictos que nos están llevando prácticamente todo el año, reunirnos en la localidad, realizar las asambleas y escuchar a los docentes. Ellos se hacen escuchar por voz propia o por medio de delegados de escuela, quienes mencionan los problemas y las situaciones que atraviesa la educación”, señaló.

En este marco, las mociones que se generan en las asambleas son votadas y las que resultan aprobadas son llevadas al Congreso, donde los congresales tienen la responsabilidad de representarlas y debatirlas.

Planes de lucha y actividades gremiales

Sobre cómo se llevarán adelante los planes de lucha y actividades en el marco del conflicto docente, Ordóñez comentó: “Los mandatos que llegan al Congreso son debatidos por los congresales. Actualmente estamos cursando un paro de 72 horas que atraviesa no solo lo salarial, sino también otras problemáticas de la docencia que requieren soluciones inmediatas. Es una situación compleja y buscamos respuestas que hasta ahora no se han dado”, aseguró.

Además, detalló que durante la jornada se realizó una marcha provincial y anticipó que las futuras actividades dependerán de cómo evolucione la negociación con el gobierno. “Estamos transitando caminos paralelos: por un lado lo que desea el gobierno y por otro lo que necesitamos. Tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza, problemas de vivienda y cuestiones pedagógicas sin resolver. Por eso es importante lograr puntos en común para determinar los próximos pasos”, agregó.

Próximos pasos y desafíos

En cuanto a las próximas asambleas, Ordóñez indicó que aún no se ha definido una fecha, aunque remarcó que la lista Lila continuará trabajando para representar los intereses de los docentes de Río Gallegos. “Hay mucho trabajo por delante, con subcomisiones y debates que requieren tiempo y dedicación. Por el momento, seguimos con las 72 horas de lucha y las actividades que se realizarán durante los próximos días”, concluyó.