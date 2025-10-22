Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles en la sede de Pasteur 83, filial local de ADOSAC de Río Gallegos, se realizó la elección de congresales del gremio docente, en las que se impuso la “Lista Lila”. El resultado es significativo para este espacio político dentro del gremio docente ya que en las elecciones pasadas habían perdido no sólo la gestión en la filial local sino también en el provincial.

“Ya terminamos el escrutinio total”, comentó Federico Ordóñez, segundo en la lista donde acompañó a Maggie Cormack como primera. Al respecto, sostuvo que a partir de esta elección, los congresales de la filial de Río Gallegos quedaron establecidos en 19 por la mayoría y 5 por la minoría.

Una de las mesas donde se votó este miércoles en Río Gallegos. Foto: ADOSAC.

Respecto al espaldarazo de los docentes nuevamente a la Lila, respondió: “Claramente, en este momento estamos pasando por unas elecciones que se habían hecho el año pasado y que desafortunadamente no estuvo el acompañamiento en la totalidad y este año revertimos, más allá que no es el mismo campo, son elecciones anuales de congresales, somos los que vamos a renovar para el Congreso Docente pero claramente es una respuesta de ellos en su voto”.

El festejo de la lista “Lila” tras imponerse en las elecciones locales.

“El voto ha estado contundente siempre acompañándonos, tenemos una base de principios que es la independencia de todo lo que sea el poder y los partidos políticos, lo que nos representa, hemos algo que lo tenemos como línea y muchos se sienten representados por eso”, sostuvo entre otras cosas.

Los resultados provisorios

Desde la lista que resultó vencedora, anoche informaron que contaron “con un importante flujo de afiliados, siendo un elección no obligatoria y con valores históricos en cuanto a los votantes. La lista 2 ‘Lila’ se impuso sobre la oficialista lista 7 ‘Multicolor e Independientes’ que conduce la filial Río Gallegos”.

Lista 2 “Lila” 416 votos

Lista 7 “Multicolor e Independientes” 362 votos

Impugnados/blancos 5

Con esta elección, la lista 2 “Lila” retiene la mayoría de los delegados al congreso de la ADOSAC.

La lista fue encabezada por los docentes Cormack Maggie, Ordóñez Federico y Paredes Pamela.