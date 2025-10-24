Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato Juan Carlos Molina compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje tras visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta.

“Cristina, gracias por encontrarnos. Gracias por estar y acompañar. Gracias por entender, contener y abrazar. Nadie se salva solo. Cabeza, corazón y coraje”, escribió Molina en su publicación, acompañada de una fotografía junto a la exmandataria.

El dirigente, que se encuentra en plena recta final de la campaña electoral, también agradeció un gesto personal de la expresidenta: “Gracias por el rosario pa’ la foto, te lo devuelvo después del 26 con otro abrazo”, añadió en el cierre de su mensaje.

El encuentro se da a pocas horas de las elecciones, en un clima de definiciones dentro del oficialismo y con gestos que buscan transmitir unidad y esperanza entre los votantes.