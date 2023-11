Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de un 2023 intrascendente en muchos aspectos, los ediles tuvieron que definir asuntos de impacto político, como fue primero la implementación de la Tasa Vial para el financiamiento de la obra pública municipal. El tributo que se carga sobre las naftas -no el gasoil por tener traslado a precios- pretendía ser una fuente de ingreso ante la decisión del presidente electo, Javier Milei de paralizar el financiamiento de toda obra pública. A eso, los ediles le dijeron que no en la sesión anterior, al igual que a otra iniciativa que buscaba crear la figura de las subsecretarias en la orgánica, algo que volvió a ser rechazado.

Si bien desde la oposición dijeron que se trata de crear doce secretarias, ya el secretario de Hacienda, Diego Robles le había dicho a La Opinión Austral que en realidad se daba la instancia de una figura intermedia entre el director y el secretario, pero que solo para casos donde el intendente lo creyera pertinente o, que incluso, podría fusionar secretarias.

Tal como sucedió la semana pasada, el proyecto cae gracias al voto del concejal que ingresó por el Frente de Todos, pero que en las ultimas semanas, dejó trascender un oportuno alejamiento del grassismo.

“Traidor, estás ahí gracias a los trabajadores. Nosotros te pusimos ahí, hijo de mil p…”, le gritó un militante a Flores cuando levantó su mano.

FOTO: FRANCO VELLIO

Pero no todo fue a favor de la posición de Cambiemos. La sesión de ayer en Río Gallegos tuvo una dinámica de hinchada de uno y otro bando.

“Lo que piden los vecinos son mas obras no doce cargos. La preocupaciones esta en muchos funcionarios que se quedaron sin trabajo y hay que darles un lugar, les pediría que salgan a trabajar” dijo el concejal Leonardo Roquel mientras un grupo de vecinos lo interrumpía y clamaba porque fuese aprobada la iniciativa.

Cuando hubo que votar, la presidenta del HCD, Paola Costa tuvo que explicarle al edil que debía manifestar si estaba a favor o en contra. Flores titubeó.

Para el edil, los abucheos e insultos nada tienen que ver con que decidiera votar con Cambiemos. FOTOS: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En la extraordinaria de ayer, el concejo de Río Gallegos aprobó el Presupuesto 2024, que contiene un total de recursos corrientes de $45.373.851.448; y unos egresos del orden de los $53.933.115.559; con una necesidad de financiamiento de algo más de $8 mil millones.

El proyecto tuvo a Leonardo Fuhr, Julio Arabena, Wilson Flores y Paola Costa por la positiva y a Roquel, Daniela D’Amico y Pedro Muñoz por la negativa.

Según le dijo D’Amico a LU12 AM 680, luego de la sesión y en medio del griterío, “la democracia tiene sus representantes y lo que no se aprobó acá fue la creación de nuevos cargos. Cuando asumió este intendente había cinco secretarias y hoy hay once”. Sobre la negativa al presupuesto, argumentó que “porque no es participativo”.

Para Pedro Muñoz, “las expresiones contra un concejal son lamentables. Wilson no acompaña porque está en la misma sintonía que nosotros, que es incensario crear cargos”.

Fuhr fue más allá y dejó entrever a La Opinión Austral que el cambio de Flores tiene que ver con algún tipo de acuerdo laboral de continuidad en el Deliberante. “No podemos cambiar de bando a mitad de camino, pertenecemos a un proyecto político que quiere mejorar la ciudad. No se puede condicionar al ejecutivo para que le den un cargo e ir en contra de los propios ideales“. Asimismo, aclaró que no hubo argumentos para decir que no, ya que si es por ocupar cargos, el municipio tiene 74 vacantes.

Por su parte, Flores manifestó que “tengo un sabor amargo porque a esto lo padece mi familia, mi esposa y mi hijo. Que no vuelva a suceder porque el jueves estuve expuesto a una amenaza. Mi familia está preocupado por mí. 2700 personas confiaron en mi con su voto“. Para el edil, los abucheos e insultos nada tienen que ver con que decidiera votar con Cambiemos.