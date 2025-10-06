EN VIVO. Diputados trata la nueva terna para TSJ y la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General Los Diputados de Santa Cruz se reúnen este 6 de octubre en sesión extraordinaria para tratar la nueva terna para el TSJ y la modificación de la Ley 1600. Además, se debatirá la reincorporación del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General en medio de disputas judiciales e institucionales en la provincia.

Los Diputados de Santa Cruz se reúnen este lunes a las 14:00 horas en la 3° Sesión Extraordinaria del 52° Período Legislativo, donde se abordarán temas clave para la justicia provincial, incluyendo la nueva terna propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar las vocalías del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la modificación de la Ley N° 1600 “Orgánica del Poder Judicial” y la reincorporación del Dr. Eduardo Emilio Sosa como Procurador General.

La reincorporación de Sosa se produce en medio de una fuerte disputa con el Tribunal Superior de Justicia, que discute la ampliación de cinco a nueve miembros. El abogado había reclamado su restitución desde 1995, y ahora, tras la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal, aceptará nuevamente el cargo.

Sosa declaró este sábado que su decisión de aceptar responde a motivos simbólicos e institucionales, y remarcó su intención de ser útil en un momento de crisis en la cúpula del Poder Judicial de Santa Cruz.

“Hay una cuestión simbólica, institucional; esta iniciativa del Gobierno provincial repara un agravio constitucional que no le hace bien a la provincia”, afirmó Sosa en dialogo con Radio News y recordó una reunión inicial con Vidal tras los resultados de las elecciones de 2023, en la que el mandatario expresó su voluntad de corregir las deficiencias del Poder Judicial y pidió disculpas por los perjuicios ocasionados.

El proyecto de ley

El proyecto que es tratado este en la Legislatura provincial, ingresado por el diputado y presidente del bloque “Por Santa Cruz”, Pedro Luxen, busca restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Además, se establece que el cargo de Sosa será el primero en la línea de subrogación para integrar el TSJ en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros.

El proyecto, considerado de “trascendental importancia institucional”, apunta a saldar una deuda histórica de la provincia con la Procuración General, honrando la letra y el espíritu de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que ya en 2009 y 2010 habían ordenado la reincorporación de Sosa.

Pedro Luxen destacó que la reforma busca garantizar la independencia del Poder Judicial y fortalecer la estructura del Ministerio Público, asegurando que el Procurador General tenga autoridad y estabilidad suficientes para ejercer su rol, incluyendo la supervisión del Agente Fiscal y del Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces ante el TSJ.