EN VIVO. La Comisión de Asuntos Constitucionales trata la terna para el TSJ y la reincorporación de Eduardo Sosa La comisión sesiona este lunes desde las 16 para analizar la nueva terna enviada por el gobernador Claudio Vidal y el proyecto que propone restituir a Eduardo Sosa como Procurador General. Mirá el debate en vivo.

Este lunes 6 de octubre, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Cruz sesiona para analizar dos expedientes claves impulsados por el gobernador Claudio Vidal: la nueva terna de postulantes para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el proyecto que propone la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General.

La reunión se lleva a cabo desde las 16 horas y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de la Legislatura Provincial y las plataformas digitales de La Opinión Austral.

La terna judicial enviada por Claudio Vidal

La nueva terna enviada por el Poder Ejecutivo provincial quedó conformada por:

Carlos Javier Bernasconi Lahn (DNI 22.381.307)

(DNI 22.381.307) Gabriel Nolasco Contreras Agüero (DNI 26.637.836)

(DNI 26.637.836) Fernando Hernán Kustich (DNI 20.453.223)

Este listado reemplaza al anterior luego de que Gabriela Castro fuera observada por no cumplir con los años mínimos de ejercicio profesional exigidos por la ley.

Con esta modificación, el expediente ingresó formalmente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.

Eduardo Sosa: avanza el debate por su reincorporación

El segundo expediente en tratamiento busca restituir al doctor Eduardo Sosa como Procurador General del Tribunal Superior de Justicia.

La iniciativa fue presentada por el diputado Pedro Luxen, del bloque Por Santa Cruz, con el respaldo del gobernador Claudio Vidal.

El proyecto propone restablecer la figura del Procurador como jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y establece que el cargo sea el primero en la línea de subrogación para integrar el TSJ en caso de vacancia o licencia de sus miembros.