Las Jornadas Ganaderas 2025 volvieron a realizarse en Río Gallegos después de dos años de suspensión por la pandemia y un invierno extremadamente crudo. El anfitrión fue la Sociedad Rural local, con la colaboración del Consejo Agrario Provincial, el INTA, la UNPA y el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz. Durante dos días, productores, técnicos e instituciones debatieron sobre problemáticas y oportunidades para la actividad ovina, en un contexto que combina expectativas y desafíos.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos, Enrique Jamieson, remarcó que la provincia cuenta con unos 600 productores distribuidos de norte a sur. Sin embargo, advirtió que la zona centro presenta un panorama crítico por el abandono de establecimientos, consecuencia de la falta de rentabilidad, la sequía, la depredación por fauna silvestre y el abigeato. “Es un combo que hace inviable quedarse en medio de la nada”, lamentó.

Adrián Suárez, titular del Consejo Agrario Provincial, acompañó e Jamieson en el acto.

Para el referente provincial, la ganadería es más que un eslabón primario: “Es la punta del iceberg productivo. Después vienen los servicios tercerizados, el transporte, la industria de la carne y los frigoríficos. Es también ocupación territorial”. No obstante, señaló que el sector enfrenta altos costos productivos y carencias de infraestructura, como el mal estado de rutas, que dificultan la logística.

En ese sentido, en sus declaraciones con “La Mañana de LU12”, con Pablo Manuel y Nazarena Malatesta, Jamieson valoró medidas recientes del Gobierno provincial, como la apertura de líneas de crédito del Banco Santa Cruz y los programas de la empresa estatal “Santa Cruz Puede”, orientados a reactivar la producción, fomentar el forraje y explorar nuevos valles y cuencas para riego. “No se trata de hacer soja, pero sí de producir alimentos para el ganado y diversificar con frutas en la zona norte”, sostuvo. También destacó la nueva predisposición del banco para acercarse al sector, aunque advirtió que las tasas de interés serán determinantes.

En el plano nacional, el dirigente volvió a cuestionar la flexibilización de la barrera sanitaria y el ingreso de carne con hueso desde el norte del país. “Se prioriza un interés económico por sobre un tema sanitario de toda una región. La carne que entra no es mejor que la nuestra; la diferencia de precio no justifica el riesgo”, afirmó, a la espera de una resolución judicial.

Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos, durante el cierre de las Jornadas Ganaderas.

Por otro lado, dijo que el balance climático de este invierno fue positivo, aunque Jamieson alertó sobre los pronósticos de una temporada seca y la necesidad de que las cuencas y ríos se abastezcan de agua para los próximos meses. “Todos los extremos son malos; necesitamos equilibrio”, dijo.

Las jornadas reunieron a productores de distintas zonas de la provincia, estudiantes de escuelas agrotécnicas y participantes de Chile, con un intercambio que incluyó tanto charlas técnicas como instancias informales para generar vínculos. “Hay una camada de jóvenes con ideas nuevas y manejo de tecnología que tenemos que escuchar para recuperar lo perdido y, en algunos casos, poner un segundo piso al campo”, concluyó Jamieson, optimista sobre el futuro si se logra un trabajo conjunto y sostenido.

