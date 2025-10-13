Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Previo al comienzo del Congreso Provincial en El Calafate, la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) decidió sumarse al Paro Nacional Docente, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que se realizará el martes 14 de octubre en el marco de la Jornada Nacional de Lucha.

La medida de fuerza se realiza en rechazo al ajuste y en defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación, con las siguientes reivindicaciones centrales:

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente .

. Restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID ) y pago de todas las sumas adeudadas.

) y pago de todas las sumas adeudadas. Aumento del presupuesto educativo y provisión de fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para la totalidad de las y los trabajadores de la educación.

Plan de Lucha Nacional

Durante el Congreso Provincial en El Calafate, las filiales de ADOSAC solicitarán la implementación de un nuevo plan de medidas de acción directa para esta semana, reforzando así las acciones previstas en el Plan de Lucha Provincial.

El gremio destacó que la jornada permitirá coordinar estrategias y fortalecer los reclamos salariales, laborales y presupuestarios que afectan a la totalidad de las y los trabajadores de la educación en Santa Cruz.