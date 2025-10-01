Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la campaña de cara a las próximas elecciones legislativas, el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, estuvo en El Calafate este martes junto a Gisella Martínez, 2° candidata de la lista de Por Santa Cruz que encabeza el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez. Allí, grabaron un video en la Fundación Valdocco, asegurando que el Gobierno de Santa Cruz sostiene el apoyo al establecimiento escolar.

El vicegobernador Fabián Leguizamón junto a Gisella Martínez, 2° candidata a diputada nacional (Por Santa Cruz), afuera de la Fundación Valdocco en El Calafate.

“Nosotros a Valdocco no lo vamos a tocar. Producto de las elecciones le mintieron al vecino de El Calafate que íbamos en contra de este establecimiento. 300 millones de pesos por mes aporta el Gobierno para el pago de sueldos“, aseguró el vicegobernador en el primer tramo del video, donde se aprecian imágenes audiovisuales del edificio.

“Las tecnicaturas que hoy no están disponibles es porque no cumplimentaron los trámites necesarios para que tengan validez nacional. Eso es una estafa”, aseveró Gisella Martínez.

“Reciben aportes del Ministerio de Desarrollo Social. El responsable, el sacerdote que hoy es candidato a diputado nacional (Juan Carlos Molina), debe rendir cuentas y no lo hace”, agregó Leguizamón.

“La educación de todos nuestros jóvenes es importante y no vamos a dejar que sigan mintiendo”, cerró la candidata a diputada nacional.

Repudio

La grabación afuera de la institución educativa generó la reacción de Fuerza Santacruceña, lista cuyo principal candidato es Juan Carlos Molina. Acusan al vicegobernador del uso de recursos del Estado para la campaña política de Por Santa Cruz, con la utilización de un dron con el que -según denunciaron- grabaron a chicos de la escuela y las instalaciones del edificio.

“Enviados por Belloni”

La polémica no quedó ahí. Mientras se encontraba en el hotel Los Álamos junto a su equipo, Leguizamón denunció que fue increpado por dos personas “enviadas por Belloni“, quienes lo grabaron y apuntaron contra él por la difusión de imágenes de Valdocco y la utilización de recursos del Estado.

En un video difundido en sus redes sociales, Leguizamón dijo que ingresaron “dos personas de forma violenta a increparnos, decían que habíamos filmado a niños y está demostrado en el video que no hay ningún niño”, sostuvo en referencia al material audiovisual grabado afuera de Valdocco y añadió: “Estas dos personas vinculadas a Facón Grande, un militante del ultrakirchnerismo, enviadas claramente por el intendente (Javier) Belloni porque no es de sorprender la actitud antidemocrática que viene teniendo este intendente cada vez que alguien viene a plantear o pensar diferente en El Calafate”.

“Esto no se lo tengo que explicar al ciudadano de El Calafate porque lo vive a diario, porque no respeta al que piensa distinto, entonces cuando esto ocurre, los aprieta con distintas metodologías, distintas maneras; claramente vimos cuando mandaron a estas personas enojadas, tanto Agustín como Federico, a plantearnos de forma violenta cuestiones que podríamos haberlas charlado como dialogamos nosotros con todos los vecinos que hemos hablado acá en Calafate”.

Fabián Leguizamón en el video donde responsabilizó a Belloni.

Para Leguizamón, “hubo una intencionalidad política, claramente con la intensión de filmar para que después diputados o dirigentes de Unión por la Patria puedan utilizarlo en la campaña” y añadió: “Como no tengo nada que esconder y se los muestro a cada uno de ustedes, me parece un despropósito que en un año electoral donde el sentir democrático es el protagonista, porque tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes, haya todavía este tipo de personajes que perjudican claramente al vivir democrático y que nosotros venimos peleando hace tantos años”.

En ese sentido, subrayó: “Belloni tiene que cambiar la actitud porque gracias a Dios el pueblo no lo acompañó cuando fue candidato a gobernador, sino hoy estaríamos viviendo en una provincia en la que iban a estar callándonos cada vez que planteáramos una cuestión diferente y ante la preocupación que calculo que tiene que ver con lo electoral, el ataque es el factor común y este tipo de violencias al que nosotros no estamos acostumbrados porque nosotros las diferencias las dirimimos discutiendo o en todo caso en el diálogo podemos decir lo que cada uno piensa, pero siempre en el marco del respeto”.

Momento en que dos personas “increpan” a Leguizamón y equipo en el hotel Los Álamos.

“No podemos permitir que en estas épocas tengamos que vivir este tipo de atropellos porque las elecciones y el hecho de no estar de acuerdo las dirimimos en las urnas“, dijo para concluir el vicegobernador.