El vicegobernador Fabián Leguizamón votó este domingo poco después de las 15:00 en las instalaciones de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), lugar donde destacó la jornada democrática de este domingo 26 de octubre donde los argentinos renuevan bancas en el Congreso de la Nación.

“Es una fecha importante para todos los argentinos, el hecho de poder elegir, votar, donde mucha gente ha perdido la vida hasta por este derecho así que, disfrutando el momento, la fiesta cívica, así que a eso venimos, a participar”, expresó a La Opinión Austral.

Luego, Leguizamón confirmó que alrededor del mediodía estaban en un 40 por ciento de participación ciudadana en los comicios. “Hay que ver cómo se manifiesta la sociedad, creo que eso es importante porque es el mensaje que nos deja a todos que tenemos la responsabilidad de gobernar y hay que tomarla como tal y a partir de ahí trabajar en función de mejorarle la calidad de vida a la gente que es para lo que nos eligieron”, resumió.

El vicegobernador se refirió, entrevistado por La Opinión Austral, a la jornada democrática. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, el vicegobernador fue consultado sobre la jornada de este lunes en la Cámara de Diputados donde la Sala Juzgadora debe resolver la situación del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta. Al respecto, respondió que “eso es importante, estamos hablando de calidad institucional, mejorar la calidad de justicia que tenemos en Santa Cruz, que no existe” y añadió: “Creo que haber ampliado la cantidad de integrantes en el Tribunal Superior de Justicia fue el puntapié inicial a un cambio que es irreversible; en su momento hicimos una promesa de campaña para que todos los santacruceños tengamos las mismas oportunidades”.

Leguizamón destacó el voto con Boleta Única de Papel. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La Opinión Austral acompañó a Leguizamón en su recorrido por el Campus de la UNPA. En ese aspecto, vale remarcar que indicó que votar con la Boleta Única de Papel era una experiencia nueva para todos. “Aprovecho la oportunidad para decirle a todos los santacruceños que voten, porque es más que importante para todos los argentinos“, subrayó. Respecto del sistema propiamente dicho, aseguró que es muy dinámico y práctico y que al ser la primera vez, “es lógico que a mucha gente le cueste un poquito pero creo que es mucho mejor a lo que estábamos acostumbrados a votar, es solamente usar una lapicera y elegir una opción, lo que nos da una agilidad enorme”.

Finalmente, manifestó que la elección se iba desarrollando de manera normal en toda la provincia.