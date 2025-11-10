Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se concretó la firma de contratos entre la empresa estatal FOMICRUZ y seis compañías petroleras para la explotación de diez áreas maduras de la provincia de Santa Cruz, cedidas por YPF el 2 de junio pasado.

Las áreas adjudicadas son Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal – Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado – El Cordón; Los Perales – Las Mesetas; Cañadón León – Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida – Las Heras.

Tras el acto, el vicegobernador Fabián Leguizamón destacó la relevancia del acuerdo y subrayó que el Gobierno provincial asumirá un papel activo en el seguimiento y la fiscalización de las operaciones: “Fue un enorme logro para Santa Cruz y vamos a garantizar que las empresas cumplan. Nosotros vamos a ser los responsables y vamos a estar mirando esto porque para nosotros es fundamental. Las empresas deben saber que este es un recurso genuino y un trabajo genuino que planteamos a la Cámara de Diputados”, afirmó.

Consultado sobre el rol de la Legislatura provincial, Leguizamón aseguró que el cuerpo acompañará todas las leyes necesarias para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las petroleras: “Nuestro rol de contralor es asegurar que se cumplan las leyes. Muchas veces se aprobaron normas que no se llevaron adelante. El 80/20 o el 70/30 fueron siempre una mentira. Ahora queremos garantizar el 90/10 y empezar a dar respuesta a la necesidad laboral del norte de la provincia, históricamente ligada al sector hidrocarburífero”, remarcó.

El esquema 90/10 busca que el 90% de los trabajadores empleados en los proyectos sean santacruceños, fortaleciendo el mercado laboral provincial y generando oportunidades en zonas que dependen directamente de la actividad petrolera.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Energía de Santa Cruz, las áreas estarían operativas desde el 1° de diciembre, marcando el inicio de una nueva etapa productiva bajo control provincial: “Hay un poder de control que ejerce el Gobierno, vinculado a las licitaciones y a los compromisos de las partes. Es la única forma de llevar adelante este trabajo de manera seria y responsable. Hoy hay empresas que tomaron el desafío y deben cumplir con la ley y con los contratos firmados”, enfatizó Leguizamón.

La firma de estos contratos representa un hito para la soberanía energética de Santa Cruz, que avanza hacia un modelo de gestión provincial de sus recursos. Con la participación de FOMICRUZ y el control del Estado, la provincia apuesta a recuperar producción, generar empleo genuino y fortalecer su economía local. “Queremos darle tranquilidad al pueblo de Santa Cruz”, concluyó Leguizamón, reafirmando que la prioridad será garantizar que los beneficios de la actividad petrolera impacten directamente en la comunidad.