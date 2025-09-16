Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Santa Cruz, Sergio Acevedo, presentó formalmente su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación. La medida se enmarca en su postulación como uno de los ternados para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, dentro del proceso de ampliación de la Corte santacruceña.

La Opinión Austral pudo conocer que el exintendente de la ciudad de Caleta Olivia, Facundo Prades ya se encuentra en Buenos Aires para asumir su lugar en el Congreso, ya que figuraba en la lista de reemplazos de Acevedo. Será este miércoles, durante la sesión especial de la Cámara Baja en la que se abordarán los vetos de Javier Milei al Garrahan y el financiamiento universitario.

Con esta definición, el bloque Por Santa Cruz, vinculado al partido SER, reacomoda su representación a nivel nacional, mientras se aguarda la resolución de la Legislatura provincial respecto a la designación de Acevedo en el máximo tribunal de justicia local.

Sergio Acevedo, propuesto para el TSJ. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Diputados: qué se tratará en la sesión especial de este miércoles

Mediante una nota formal firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagan, se fijó la sesión especial para el 17 de septiembre a las 13 horas, en respuesta al pedido elevado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros legisladores de distintas bancadas.

La convocatoria contempla -además del tratamiento de los vetos a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria– un pedido de informes dirigido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que respondan sobre los audios difundidos en diversos medios de comunicación “que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

También se prevé abordar un proyecto de ley en revisión que “modifica la ley 26.122 de Régimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”. Asimismo, los diputados podrán analizar la creación de una “Comisión Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y sus consecuencias”.

