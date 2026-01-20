Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La demora en la entrega de medicación a pacientes trasplantados, oncológicos, diabéticos y con enfermedades poco frecuentes generó un fuerte reclamo de afiliados a la Caja de Servicios Sociales (CSS) de Santa Cruz, quienes advirtieron que la falta de respuestas pone en riesgo la vida de quienes dependen de tratamientos continuos.

En este contexto, el presidente de la CSS, Sergio Pérez Soruco, se reunió con Mercedes Romero, referente del INCUCAI; Andrea Villegas, de Pico Truncado; Marta Rogel, secretaria de la Comisión Directiva de Enfermedades Poco Frecuentes; Alicia Nievas; Manuel Piris, vocal por los activos de la obra social; y Pamela Perancho, paciente trasplantada que sufrió una descompensación.

Según pudo conocer La Opinión Austral, desde el inicio del encuentro se planteó que el origen del problema estaría vinculado a la falta de pagos. De acuerdo a la información que se brindó, si bien al personal se le realizan las liquidaciones, los fondos no se transfieren, lo que impide cancelar deudas con laboratorios y proveedores de medicamentos.

Desde el Ejecutivo provincial se comprometieron a gestionar la llegada de la medicación en un plazo de diez días. Sin embargo, familiares de pacientes cuestionaron ese lapso. “Diez días es un montón. Yo, si a mi padre le queda medicación para mañana o para pasado, mi papá se me muere así”, expresaron.

Una de las personas presentes relató el clima del encuentro: “Una de las chicas se descompensó, se le bajó la presión. La verdad que yo me voy mal porque no tuve respuesta. Tratamos de que los tiempos se acorten, pero creo que se relajaron un poco porque, como está el grupo de Enfermedades Poco Frecuentes, uno se va prestando medicación y de acá se confiaron”.

Al término del mismo, pacientes y familiares dialogaron con LOA y otros medios locales. En ese marco, Adolfo “Fito” Cid, presidente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes y padre de Nadia Cid —primera trasplantada bipulmonar de la provincia—, manifestó su preocupación.

“Muchos se han ido angustiados porque esperaban una respuesta urgente y les piden diez días. Le pedimos que interceda con el gobernador (Claudio Vidal) y los ministros para que nos reciban y vean cara a cara la necesidad de cada paciente que, si no recibe la medicación, se muere. Sabemos que el gobernador ve todas las noticias y justo veníamos anticipando esto hace muchos años”, lamentó.

Adolfo “Fito” Cid, presidente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Si se dilata esta reunión, vamos a seguir con acciones legales”

Además, advirtió que “si se dilata esta reunión, vamos a seguir con acciones legales; ya estuvimos trabajando anoche hasta tarde con la asociación. Es increíble recibir tantos mensajes y no poder dar más respuesta. Hicimos un listado de la gente que nos mandó mensajes, pero sabemos que hay un montón que quedó afuera. Volvimos a pedir el listado oficial de pacientes trasplantados o en lista de espera porque los están condicionando. Queremos trabajar en conjunto, pero ya no podemos esperar”.

Silvia Sabella, quien tiene la enfermedad de Crohn —una patología poco frecuente, crónica y autoinmune—, explicó su situación: “Mis propios glóbulos blancos atacan cualquier parte del aparato digestivo. Hace dos meses que la Caja no me da mi medicamento y sin eso no puedo estar porque mi sistema inmunitario me ataca”.

“Nos volvieron a mentir con que están faltantes de laboratorio y me comuniqué personalmente: no están faltantes. Pedimos que dejen de estar a las vueltas, que dejen de mentirnos en la cara y que sean más humanos. Esto no tiene bandera política; nos dicen cosas del municipio que nos exceden”, sostuvo.

También remarcó: “Estamos desesperados por tener nuestra medicación y por lo que conlleva vivir cada día con una enfermedad y pasar este estrés que la activa más. Ojalá Claudio Vidal escuche esto, que dejen de jugar con la salud de los oncológicos, trasplantados y de enfermedades poco frecuentes. Mi tratamiento es biológico, de alto costo, y estoy a la deriva hace dos meses porque me lo interrumpieron”.

Por su parte, Fernanda Gamondez, paciente oncológica con linfoma de Hodgkin, contó que estuvo siete meses derivada en Buenos Aires y decidió continuar el tratamiento en Río Gallegos. “Es muy complicado estar lejos de la familia y por los gastos, ya que la Caja solo te brinda 3.000 pesos por día”, relató.

“Me traje medicación de Buenos Aires y alcancé a hacerme solo media quimio. Hace más de dos meses que espero la medicación y no puedo seguir esperando porque el cáncer no espera a que solucionen su problema. Escuché solamente política y que el municipio no paga; esa fue la primera excusa. Después dijeron que los laboratorios no contaban con la medicación y que hay que esperar. No dieron ninguna respuesta y es lamentable porque somos muchísimos pacientes crónicos”, afirmó.

Además, cuestionó: “No es el tema de las droguerías, es un tema de deuda. No hay excusa, tenemos un avión sanitario y tranquilamente se puede ir a retirar la medicación. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque las enfermedades siguen su curso. ¿Qué quieren? ¿Que traigamos un ataúd acá a la puerta de la obra social para que tomen con seriedad la situación?”.

1 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En la misma línea, otros pacientes manifestaron su disconformidad ante las cámaras. Una vecina aseguró: “Tengo diabetes tipo 2, fibromialgia, artrosis, artritis e hipertensión. Lo que yo compré, porque no dan nada, lo voy racionalizando y le doy a mi familia y a mis amigos. Cuando tengo el azúcar bajo no la tomo, pero cuando tengo algo la tengo que tomar. Esto no es político, es la salud, y la salud no hace política”.

También alertó: “Aparte hay menores involucrados. ¿Qué va a hacer un menor con la política? No entiende. En la mesa empezaron con ‘los municipios, los municipios’ y apuntaban al de Gallegos, pero no somos tontos”. Otro vecino señaló que “muchas veces dicen que hay faltantes en las droguerías y por eso no entregan, pero si uno averigua con los laboratorios, el stock está”.

Y agregó: “El faltante en la droguería es simplemente porque no hay un compromiso de pago de la obra social o porque no compran por la incertidumbre de si la van a poder vender. Las droguerías son meramente intermediarias; la única razón por la que hay faltante es si falta en los laboratorios, y en la mayoría de los casos no es así”.

Finalmente, sostuvo que “en la reunión Pérez Soruco dio las mismas declaraciones de ayer: mucha culpa a los municipios por la falta de pago y el tema del faltante en droguerías, que para mí es una mentira o una excusa para ganar tiempo. Nosotros no vinimos con bandera política, pero él mismo puso la cuestión política y ya estamos cansados de escuchar esta disputa provincia-municipio”.