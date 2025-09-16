Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como anticipamos días atrás, luego de arduas horas de trabajo este sábado, finalmente la empresa Chimen Aike informó que el túnel para instalar los caños “cruzó la avenida Asturias“, momento clave en la conexión con el gasoducto que alimenta a los barrios de ese populoso sector de la ciudad de Río Gallegos.

Luego de esto, quedaba precisamente unos metros más de zanjeo hasta llegar al empalme del otro caño, que finalizó este martes, por lo que la obra propiamente dicha quedó terminada, aunque resta que se realicen pruebas de presión antes de ser entregada por completo.

La “estrella” de la obra, la tunelera que fue traída a Río Gallegos para pasar el caño por debajo de la avenida Asturias. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al respecto, el empresario Rubén Aranda confirmó a La Opinión Austral que se trató de la instalación de dos mil metros de cañería, tarea que comenzó a la altura de la escuela de Policías y que desembocó a continuación de la Asturias, en un gasoducto que pasa por la mano izquierda en sentido al barrio San Benito.

Vinculación

También aclaró que la vinculación del caño la tiene que hacer la empresa estatal Distrigas. Sobre los tiempos que llevó, Aranda sostuvo que finalizaron diez días antes de lo previsto y que ayudó la situación climática.

El momento clave de la obra: el paso por debajo de la Asturias.

“Es un refuerzo para expandir la capacidad de gas en la distribución en la red que opera Distrigas en el San Benito, con un caño de 10 pulgadas”, afirmó el empresario, al tiempo que recordó que siguen trabajando en otros sectores como en el barrio 22 de Septiembre y el Bicentenario.

Data logger que mide la presión de prueba oficialmente de 24 horas previo a la puesta en marcha por parte de Distrigas del gasoducto.

“Es un refuerzo para expandir la capacidad de gas”. Rubén Aranda.

Es importante destacar que la empresa cuenta con 32 años de trayectoria, a lo largo de su historial “incorporamos tecnología que permita facilitar los trabajos. No interrumpimos el tránsito y no rompemos el asfalto“, había comentado Aranda a La Opinión Austral la semana pasada.

“Ya estamos instalando la tubería”, había indicado días atrás Rubén Aranda, propietario de Chimen Aike. En la foto, la tunelera que realizó el trabaja por debajo de la Asturias. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Para poder realizar el paso del caño por la avenida Asturias se tuvo que emplear una tunelera que fue adquirida en enero pasado con un crédito bancario para “una obra de Rosario para hacer túneles de mil metros, por ejemplo la Autopista Rosario – Córdoba tiene cuatro cuadras de cruce y para agilizar el trabajo aquí en Río Gallegos la trajimos”, dijo el empresario en ese momento. Y destacó que “la gente que vive en esta zona de Río Gallegos todo el año necesita calefaccionarse. No solo en el invierno, contar con agua caliente y una cocina a gas es primordial”.