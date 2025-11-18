Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa del acto de la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF, La Opinión Austral conversó con Gabriel Galarza, quien el pasado 26 de octubre resultó electo como nuevo presidente de Cañadón Seco.

Galarza, quien en diciembre asumirá la conducción de una de las comunidades petroleras por excelencia de la provincia de Santa Cruz, expresó a este medio: “Estamos con una transición en la Comisión de Fomento y, si bien el equipo de trabajo en su mayoría es el que continúa, obviamente reestructurando las áreas que corresponden, y claro, hoy para nosotros es un día fundamental”.

En cuanto al evento de este martes, llevado adelante en El Calafate y encabezado por el gobernador Claudio Vidal, señaló: “Veníamos esperando que esto se desenvuelva de la mejor manera, con todo lo que representa para nosotros la salida de YPF. Cañadón Seco es la capital del petróleo de Santa Cruz y justamente fue creada como un campamento de YPF en su momento”.

Remarcó que su comuna “depende de la actividad petrolera; todo lo que es el comercio depende de ella, todas las fuentes de trabajo, ya sea directamente dentro de las petroleras o en empresas de servicios. Todo lo que está relacionado con la industria impacta directamente en Cañadón Seco: la construcción, camioneros y otros servicios”.

En ese sentido, subrayó: “Por eso, para nosotros es fundamental poder empezar este nuevo camino. Uno es muy optimista, con mucha fe y esperanza; entendemos que es un nuevo momento, donde tenemos que aunar esfuerzos y generar esa sinergia para ir todos hacia el mismo lugar, para reactivar la zona norte, para el bienestar de la provincia y de los pueblos”.

Por otro lado, indicó que mantuvo un encuentro con Vidal: “Charlamos, en principio, la situación socioeconómica del país, de la provincia, particularmente Cañadón Seco. Lo que nosotros pretendemos en nuestra localidad es empezar a trabajar en su diversidad productiva, porque entendemos que, más allá de la reactivación, no va a haber esa espalda económica que tenía YPF y que sostuvo muchos pueblos de la zona norte durante tantos años”.

Aseveró que “tuvimos una mirada en común, tenemos que estar en contacto permanente. Mi idea fue poder charlar. Fue una reunión muy amena y positiva, donde planteamos estrategias en conjunto, más allá de las diferencias políticas. Las elecciones ya pasaron y hoy tenemos responsabilidades institucionales, y la verdad que son momentos difíciles, y entiendo que la salida va a ser trabajar en conjunto”.

