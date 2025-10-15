Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nacida en Río Gallegos el 18 de septiembre de 1990, la candidata a diputada nacional por el Partido Obrero (PO), Gabriela Ance, se presenta con una trayectoria de militancia ininterrumpida en distintos sectores desde su adolescencia.

Culminó el secundario en el Colegio “Dr. Julio Ladvocat N° 7” de Río Gallegos. Continuó con estudios superiores en la universidad pública, cursando parte de la carrera de Historia en la UNPA sin finalizarla.

Actualmente, se encuentra concluyendo la Licenciatura en Sociología, a través de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Retomará su curso una vez concluida la campaña electoral.

Con 12 años de antigüedad en la administración pública, actualmente se desempeña en la Secretaría de Estado de Cultura. Su trayectoria laboral se inició en una cooperativa que brindaba servicios al Estado provincial, luego pasó a planta permanente. Comenzó su labor en el Complejo Cultural y hoy se desempeña como administrativa en la Biblioteca Provincial Juan Hilario Lenzi.

Su compromiso con la izquierda es fundacional: la candidata afirma haber comenzado su militancia en el Partido Obrero a los 16 años, donde se sintió identificada tras conocer las agrupaciones estudiantiles.

Su activismo social y político se inició formalmente a los 18 años (en 2009) en el movimiento estudiantil de la universidad. Dio la pelea por el boleto estudiantil gratuito y por lograr que la línea de colectivo urbano de Río Gallegos ingresara al campus universitario.

Posteriormente, se integró al movimiento de mujeres y diversidades, enfocada en visibilizar los derechos de las mujeres y realizando convocatorias para las movilizaciones a nivel nacional.

También es parte del movimiento sindical. Pasó por ATE, y junto a sus compañeros ha presentado la Lista Naranja para pelear la conducción del sindicato, desarrollando así una experiencia sindical activa.

Aceptó su postulación como candidata por el “compromiso político” que tiene con su organización. Entiende su candidatura como una “construcción de una alternativa política de los trabajadores”.

El segundo lugar fue para Luis Díaz, referente de Izquierda Socialista.

Segundo en la lista

Nacido en Metán, Salta, en 1972, el hoy candidato a diputado nacional por el Partido Obrero (PO), Luis Díaz, es una figura del sindicalismo combativo de Santa Cruz a sus 53 años.

Es hijo de Luis Díaz (84 años) y Ana María Ugarte (79 años), comerciantes gastronómicos ya jubilados. Tiene dos hermanos menores, ambos docentes: Analía Díaz (55 años) y un hermano menor que es profesor de lengua y de Biología.

Cursó sus estudios secundarios en la escuela pública de Salta, se recibió de Maestro Mayor de Obras en 1990. En su formación universitaria, tuvo un paso por varias carreras como Geología, Veterinaria y Zoología, hasta que finalmente se recibió de Profesor de Ciencias Físicas y Matemáticas en el año 2000 en Salta.

Ese mismo año, se trasladó a Río Gallegos para comenzar a trabajar como docente en la educación pública, específicamente en el Colegio Guatemala. Su compromiso político, que ya tenía una “historia de militancia en la izquierda”, se materializó tras los eventos de 2002, cuando fue parte de los caceroleros. En ese momento, decidió involucrarse con el Partido Obrero para “enfrentar al kirchnerismo” de forma “directa”.

Entre 2007 y 2011, participó activamente en las filas del Partido Obrero. En 2011 rompió con el PO, concretando la ruptura en 2013, para fundar Izquierda Socialista en Río Gallegos. Desde entonces, es parte de la Agrupación Naranja y ha tejido alianzas con otras fuerzas de izquierda.

Hoy, es un líder sindical clave. Integra ADOSAC, el gremio docente y actúa como paritario de esa entidad gremial.

Díaz ha sido candidato en múltiples ocasiones desde 2015, destacando su postulación a vicegobernador en las elecciones de 2023, haciendo binomio con Juan Manuel Biott. También ha sido candidato a concejal por Río Gallegos y a diputado. La razón de su constante participación política es clara: cree que “los cambios verdaderos se logran a partir de la participación” y para “construir una alternativa política de los trabajadores para los trabajadores”, lo que lo llevó a involucrarse en la izquierda y los sindicatos.

El orden de los candidatos en la Boleta Única de Papel. (Foto: La Opinión Austral).

Conozca todos los candidatos

Coalición Cívica – Ari:

1-Segundo Pedro Muñoz

2-Mariana Estela Olmos

3-Carlos Omar Fernández

Suplentes

1-Mirta Susana Moreno

2-Mariano Nieto

3-Johanna Mariel Zaleh

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad:

1-Gabriela Ayelén Ance

2-Luis Fernando Diaz

3-Oriana Toloza Osores

Suplentes

1-Nicolas Ignacio Gutiérrez

2-Karen Noemi Hubscher

3-Juan Martin Saavedra

Fuerza Santacruceña:

1-Juan Carlos Molina

2-Moira Lanesan Sancho

3-Hugo Amadeo Figueroa

Suplentes:

1-Pamela Alessandra Pesoa

2-Mateo Abel Brunetti

3-Alba Noemi Curaqueo

La Libertad Avanza:

1-Jairo Henoch Guzmán

2-Perla Rocío Marcela Gómez De La Fuente

3-Matías Daniel Alzugaray

Suplentes

1-Analía Gimena Barria

2-Walter Giovany Albea

3-Paula Alejandra Álvarez

Nuevo MAS

1-Jorge Jesús Mariano

2-María Victoria Gaspari

3-Gustavo Daniel Nauto

Suplentes

1-Karen Micaela Hajjar

2-Néstor Fabian Cárdenas

3-Rita Cristina Yapura

Por Santa Cruz

1-José Daniel Álvarez

2-Gisella Anabel Martínez

3-Juan José Ortega

Suplentes

1-Constanza Walterina Pacheco

2-Rafael Güenchenen

3-Mariana Elizabeth Mercado

Pro

1-Leonardo David Roquel

2-Andrea Gallegos Mansilla

3-Horacio Alberto Padin

Suplentes

1-Camila Elizabeth Alderete

2-Felipe Mauro Espinoza

3-María Elena Mariman

Proyecto Alternativo

1-Jorge Fernando Cruz

2-Denis Johana Busto

3-Mario Roberto Lozano

Suplentes

1-María Cristina Aguilar

2-Fernando Aureliano Avendaño

3- Mara Ayelén Del Valle