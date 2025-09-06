Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La candidata a diputada nacional, Dra. Gisella Martínez, de la lista Por Santa Cruz que encabeza el jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez, criticó la actitud por parte del intendente Pablo Grasso de amenazar con impedir el avance la obra del gasoducto en el barrio 22 de septiembre de la capital provincial, exigiéndole a la empresa a cargo de la ejecución el abono de una cifra millonaria al Municipio, a fin de otorgarle el permiso para el zanjeo en esa zona.

En este sentido, la abogada radical que pertenece al sector político que tiene como principal referente al vicegobernador Fabián Leguizamón y en consonancia con sus declaraciones sobre este tema, manifestó: “Es incomprensible que Grasso amenace con paralizar esta obra que busca que las familias que viven en esa zona puedan acceder al gas natural, siendo una de las tantas deudas históricas de las gestiones anteriores”.

“Esta actitud casi extorsiva deja en evidencia las prioridades de un intendente que en seis años y dos gestiones consecutivas no supo atender las necesidades básicas de los vecinos, gastando los recursos de los contribuyentes en festivales y demás cuestiones superfluas mientras los vecinos siguen sin calles pavimentadas, sin recolección de residuos, entre otros servicios elementales que corresponden al Municipio”, concluyó.