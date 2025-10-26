Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pasadas las 14:00, en la escuela N° 62 de Gotti 577, votó Gisella Martínez, segunda en la lista de “Provincias Unidas Por Santa Cruz”. Luego de emitir su sufragio en la mesa N° 722, habló con los medios, entre ellos La Opinión Austral.

En ese sentido, indicó que las expectativas son altas y agregó: “Hemos hecho una gran campaña, hemos recorrido toda la provincia, hablando con cada vecino, con las instituciones, escuchando los reclamos, las oportunidades de trabajo, así que muy contenta por nutrir un montón el conocimiento y el trabajo mano a mano con los vecinos”, dijo.

Más adelante, la dirigente radical fue consultada por los votos del diputado nacional José Luis Garrido (Provincias Unidas Por Santa Cruz), que en cierto punto generaron polémica, como el no acompañamiento a las universidades. Al respecto, respondió: “Cada uno es individual, más allá que compartimos espacio político, cada uno tiene su razonamiento”.

La dirigente radical muestra el comprobante de voto. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Al respecto, agregó: “Entiendo los votos de Garrido, tiene sus justificaciones, yo en el caso de la educación pública pienso totalmente diferente, pero entiendo que cada uno tiene su espacio, su pensamiento y eso es absolutamente respetable y no significa que por más que estemos votando diferente, nos tengamos que odiar o tengamos algún tipo de problema”, aclaró.

Martínez mencionó que en el espacio del oficialismo apuestan a la renovación y a la “formación de nuevos cuadros políticos, apostamos a que el partido (UCR) siga creciendo, que vuelva a fortalecerse hacia adentro y obviamente uno tiene esa responsabilidad, como cualquier otro afiliado, de ponerse a disposición para toda la construcción hacia dentro que hay que hacer”, subrayó.