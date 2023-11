Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, salió al cruce del planteo de la oposición, que en el Concejo Deliberante frustró el tratamiento -sobre tablas- de la tasa vial, que establecía un 4% al actual valor del litro de las naftas. En ese sentido, entrevistado por La Opinión Austral, afirmó que “el radicalismo ha ayudado a (Javier) Milei a gobernar Argentina; acá el 67% de los votos fueron para ese sector” y añadió: “Yo soy muy respetuoso de la voluntad popular, pero creo que ellos (los radicales) deberían entender lo que les marcó su jefe político, que no va a haber más obra pública y que los municipios tenemos que buscar los recursos“.

Seguidamente, expresó: “Nosotros lo hicimos, dijeron que no, ahora veremos de dónde lo sacamos“, pero en los próximos días “vamos a esperar la devolución de los concejales (radicales) para ver qué les parece a ellos poder buscar recursos para que la ciudad siga funcionando”, mencionó. Grasso reconoció que “las cosas se han puesto difíciles en un montón de aspectos, primero la pandemia, ahora con Milei; hoy ya están echando trabajadores de la construcción“. Más adelante, acotó: “Estamos tratando de buscar el esfuerzo para que no haya tarifazo para los más vulnerables de la sociedad, los que más lo necesitan; no podemos ajustar siempre con alumbrado, barrido y limpieza, lo que buscamos es que paguen un poquito más los que tienen posibilidades de hacerlo“, sostuvo respecto de la tasa vial.

Asimismo, subrayó que están tratando de ordenar el Estado para lo que viene. “Me preparé toda la vida para esto, no soy un improvisado de las medidas que tomamos”, ahora “no aceptaron, ¿cuál es la propuesta que tienen?”, dijo. Grasso remarcó la necesidad de trabajar para generar “previsibilidad” para lo que viene, pero reprochó a los ediles por “llevar la situación a una cuestión netamente política, porque piensan que (de esa manera) van a ahogarnos financieramente por no darnos las herramientas para trabajar, pero lo vamos a seguir haciendo“.

Fue allí que el intendente insistió en que las obras que comenzaron “las vamos a terminar” y en ese aspecto, remarcó: “Quiero ser la primera ciudad capital argentina que tenga el cien por ciento de cloacas; quiero discutir qué va a pasar cuando saquen los subsidios en el transporte público” e insistió: “Viene otra realidad” y sostuvo: “Yo soy de la nueva política, quiero que las cosas sean con transparencia y con honestidad y de cara a la gente; no podemos decir una cosa y hacer otra, no podemos apoyar a un candidato privatizador, que quiere ajustar, y después ir en contra de lo que nosotros hemos trabajado desde la campaña”.

Incluso, Grasso señaló que quienes se hicieron presentes en plena sesión del Concejo Deliberante no eran vecinos comunes y corrientes, sino “militantes políticos“. “Son las reglas de juego, pero yo no salgo a usar a los militantes para ir a imponer, nosotros usamos el sentido común y la responsabilidad gubernamental para resolver los temas que me pide la gente”. Y sobre la creación de subsecretarías, dijo que “a todo se oponen, son formas, no tengo problemas en seguir discutiendo, pero también debería valorarse que, por ejemplo, por primera vez en la historia hay una carrera universitaria que se da por intermedio del municipio“.

Grasso también habló de la reunión que mantuvo con Pedro Luxen, un hombre cercano al gobernador electo Claudio Vidal, posible funcionario del gabinete provincial a partir del 10 de diciembre. “Tuve una conversación para poder avanzar; fue la única comunicación que tuve hasta ahora con ellos. Seguramente vamos a poder trabajar. Ellos saben lo que nos estaban dando a nosotros de manera mensual, así que no hay nada que esconder, no hay nada exorbitante. Los riogalleguenses hemos hecho mucho esfuerzo para sostener este municipio y ahora vamos a necesitar que nos sigan acompañando de la misma forma. ¿Qué es lo que se hacía? Nos daban (el gobierno) nuestra plata y nos la descontaban a fin de mes, es decir, eran adelantos. Será esa la forma de seguir trabajando hasta que se estabilice la economía nacional y provincial por las decisiones que se van a ir tomando. Hay mucha incertidumbre, pero les quiero llevar tranquilidad a los vecinos de mi ciudad para que el crecimiento siga fuerte como hasta ahora“.