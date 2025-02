Grasso pidió investigar a Milei por su implicación en la estafa con la criptomoneda: “Ningún presidente serio se prestaría a esto” Fue luego de que el mandatario sugiriera invertir en una criptomoneda que movió millones de dólares en minutos y luego se derrumbó. El intendente de Río Gallegos apuntó contra y Milei y dijo que "violó la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras".

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, exigió una investigación judicial tras el escándalo protagonizado por el presidente Javier Milei, quien recomendó invertir en una criptomoneda que se desplomó en pocas horas.

Grasso se refirió a este hecho en su cuenta de X, donde aseguró que la acción de Milei podría haber violado varias leyes y que se necesita una revisión inmediata de la justicia.

“Promover un activo financiero moviendo millones de dólares por parte del Presidente requiere una investigación inmediata de la justicia, porque como mínimo, ya violó la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras. Ningún presidente serio del mundo se prestaría a esto”, expresó el intendente en su red social.

El incidente ocurrió en la noche del viernes, cuando Milei publicó un tuit con el hashtag $LIBRA, refiriéndose a un token digital basado en la tecnología blockchain. En su publicación, el presidente de la Nación afirmaba que el proyecto privado impulsaría el crecimiento de la economía argentina y fomentaría la inversión extranjera en el país. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió Milei.

La publicación fue rápidamente retuiteada por varios miembros de su entorno político, como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y el diputado José Luis Espert, además de varias cuentas cercanas al movimiento libertario.

Sin embargo, la comunidad económica reaccionó rápidamente, alertando sobre los riesgos asociados a este tipo de token, conocido como “moneda meme”, debido a que no tiene un sustento real en la economía y se basa en fenómenos virales de internet. Economistas criticaron la falta de respaldo y la alta volatilidad de la criptomoneda propuesta.

A pesar de las advertencias, la gestión libertaria insistió en que la moneda había sido “creada en honor a los ideales de la libertad” y que representaba una “iniciativa privada”, desmarcándose de cualquier vínculo oficial. Mientras tanto, en el mundo cripto, el token recibió duras críticas.

Al cabo de unas horas, Milei borró su tuit y se retractó. “Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, explicó el presidente, añadiendo un mensaje a sus críticos: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

No obstante, el daño ya estaba hecho. El valor de la moneda colapsó, y las críticas se intensificaron, mientras que la justicia comienza a ser demandada para investigar la implicación del presidente en este polémico episodio.