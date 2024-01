Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el calendario escolar 2024 en mano, la primera semana de enero el sindicato de escuelas técnicas pidió adelantar paritarias al Ejecutivo provincial de cara al inicio del ciclo lectivo. Está previsto que las clases inicien el 29 de febrero en todo el país, incluido Santa Cruz, pero el 14 todos los docentes deben presentarse en las escuelas.

El 2023 fue un año atravesado para el esquema educativo en la provincia que no pudo garantizar la totalidad del dictado de clases. Con el cambio de gestión, las miradas apuntan a Santa Cruz en un contexto nacional por demás complejo.

Al pedido formalizado de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), se sumó la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) que, “en virtud de la compleja situación”, tal como señalaron por nota, solicitan al Ejecutivo adelantar la fecha inicialmente prevista para el 14 de febrero.

El secretario General del Gremio ADOSAC, Javier Fernández, dialogó con Radio LU12 AM680 sobre la situación educativa. En principio, recordó que ese mismo 14 de febrero el personal docente y no docente tiene que presentarse en las escuelas.

“Creemos, más allá de los decretos que se impusieron el año pasado con el gobierno anterior, en términos salariales ha sido insuficiente. Siempre fue muy clara nuestra posición, necesitamos una verdadera recomposición después de años de deterioro del salario”, puntualizó el representante gremial.

“Nuestro objetivo siempre ha sido el sueldo del recién ingresante, en este caso de la maestra de nivel inicial, como cargo testigo, esté acorde a los costos de la canasta familiar. Y hoy, la canasta familiar en nuestra región está evaluada en 500.000 pesos aproximadamente”, recordó.

Un sueldo base, indicó, hoy cuesta unos 280 mil pesos estimados. “Es decir, hay una distancia importante y creo que obedece a los años del retraso y de la no discusión sincera, porque, acuérdense que los decretos fueron decretos impuestos y no parte de una negociación, así que eso es lo que está necesitando una familia docente para sobrellevar el costo de vida”, agregó Fernández. En este contexto, señaló que “si no hay alguna respuesta esta semana, vamos a marchar con nota conjunta“.

Desde AMET, en tanto, también esperan respuesta. “En principio, como todos los años, se reúne el Consejo del Salario en Buenos Aires y de ahí sale el Salario Mínimo Vital y Móvil. Y ahí van a paritarias recién. Otras provincias ya venían trabajando con paritaria y decidieron un aumento ya. Pero nosotros tendríamos una posibilidad de adelantar la paritaria del 14 si se resuelve cuanto antes el Salario Mínimo Vital y Móvil”, indicó el secretario general, Gustavo Basiglio, a La Opinión Austral.

En tanto, desde el Ministerio de Trabajo, según mencionaron a La Opinión Austral, aún no tienen resuelta la fecha, pero esperan “tener novedades esta semana“.

