Hoteleros y Gastronómicos esperan que se reglamente la Ley de Reactivación Turística

Después de una polémica jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó la Ley de Sostenimiento y Reactivación Turística. Con 127 votos a favor y 2 abstenciones se sancionó el proyecto, aunque desde el interbloque de Juntos por el Cambio advirtieron que van a impugnar la sesión.

Mientras tanto, en múltiples localidades del país, comerciantes del rubro turístico se manifestaron en las calles exigiendo apertura de fronteras terrestres y rutas aéreas. En ese sentido, exigieron una "verdadera ley que apoye al turismo".

En referencia a estos temas, habló en LU12 AM680, Paulo Lunzevich integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos.

Sobre la sanción de la Ley que beneficiará al sector turístico, Lunzevich expresó que están "muy contentos y preocupados a la vez". La inquietud se debe a la posibilidad de que la oposición impugne la sesión en la Justicia.

En El Calafate, pidieron que vuelvan los vuelos, en medio del brote de coronavirus en Santa Cruz.

A pesar de ello, el referente de los hoteleros y gastronómicos afirmó que están "trabajando con todos los actores involucrados para que se reglamente rápidamente la ley". Debido a la delicada situación que atraviesa el sector, el comerciante expresó que es necesario acceder a los "beneficios de la ley lo antes posible".

Respecto a lo establecido por la medida, Lunzevich detalló que tenían preocupaciones con las modificaciones que se venían haciendo en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Pero la nueva ley resguarda y extiende los beneficios de los ATP para el sector turístico hasta el 31 de diciembre.

Por otro lado, el vicepresidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA) dijo que "la reducción de las contribuciones patronales era algo muy buscado". Este punto de la ley reduce el 95% de los aportes patronales que las empresas realizan por cada empleado y es el Estado el que se hace cargo. "Es una ayuda muy grande ya que representa un 47% del costo total del empleo", detalló.

Río Gallegos sigue en fase de Aislamiento por los casos de COVID-19. FOTO: JOSÉ SILVA

La nueva normativa también establece beneficios impositivos como flexibilidad en los impuestos a créditos y débitos bancarios; prórroga de 180 días en el vencimiento de pagos a los impuestos existentes o a crearse en este plazo, y mayor facilidad para acceder a créditos bancarios.

Independientemente de los impuestos nacionales, Lunzevich comentó que están trabajando con la Provincia y el Municipio para lograr medidas similares. "Los impuestos municipales tienen un peso muy fuerte dentro del sector", señaló y adelantó que están buscando eximiciones o reducciones importantes en esos pagos.

En referencia a las movilizaciones que exigieron medidas par el sector, comentó que en Río Gallegos decidieron no involucrarse dado que "las condiciones de seguridad sanitaria no estaban dadas". Sin embargo, expresó que la decisión de no movilizar no significa que no acompañan la necesidad de reactivar el sector. "Estamos tratando de ser muy precavidos y responsables", resaltó Lunzevich.

Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos están trabajando para dar respuesta a las necesidades del sector. Según adelantó el vicepresidente de FEHGRA están gestionando la extensión de 2 horas extra para el servicio de delivery que utilizan los establecimiento gastronómicos.

Por último, se refirió a la situación de los hoteles de Río Gallegos y las posibilidades de trabajo en medio de la pandemia. "Hay alrededor de 6 hoteles que están trabajando hospedando operarios de las empresas petroleras, mineras y de construcción" aseguró. Según lo esperado, en los próximos meses la afluencia de trabajadores que deban hacer la cuarentena obligatoria en los hoteles aumentará. Lunzevich dijo que si bien esta no es la solución al problema, "ayudará a equilibrar las cuentas de estos comerciantes"