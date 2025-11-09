Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina registraron una disminución del 1,4% interanual en octubre de 2025, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este descenso refleja los desafíos económicos que enfrentan los comercios en un contexto de incertidumbre y alta inflación.

Sin embargo, en comparación con el mes anterior, las ventas mostraron una mejora del 2,8% en la comparación mensual desestacionalizada, indicando una tendencia positiva en la recuperación del sector minorista. A lo largo del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual acumulado del 4,2%, evidenciando un avance moderado en el mercado minorista.

Las ventas en Perfumerías fueron las que más bajaron en octubre de manera interanual, pero las que más subieron comparadas con septiembre.

Cómo se comportó el sector minorista

La situación económica de los comercios en Argentina continúa siendo desafiante, con el 56% de los encuestados afirmando que su situación se mantuvo igual respecto al año pasado, mientras que un 33% reportó una situación peor—una baja de cinco puntos porcentuales en comparación con septiembre.

Respecto a las expectativas futuras, casi la mitad de los comerciantes (47,9%) confían en una mejora en 2026, mientras que el 43% estima que las condiciones se mantendrán sin cambios y un 9% anticipa un deterioro.

En cuanto a la inversión, el 57,3% considera que no es un momento oportuno para realizar nuevos gastos, reflejando la cautela del sector frente a las perspectivas económicas. Solo un 14,8% ve viable invertir en el próximo período, y el restante 27,9% no tiene una opinión definida.

Farmacia fue el único rubro que mostró un comportamiento positivo interanual.

Desempeño por rubros y tendencias

El análisis por sectores revela que seis de los siete rubros analizados experimentaron caídas interanuales en sus ventas en octubre, destacándose únicamente el segmento de farmacias, que aumentó un 1,7%. Los sectores más afectados por la baja en las ventas fueron “Perfumería” (-6,3%) y “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%).

Por otro lado, en comparación con septiembre, todos los rubros mostraron incrementos en sus ventas, siendo “Perfumería” el que lideró con un crecimiento del +9,7%, seguido por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

Bazar fue el segundo rubro con mayor caída durante el mes de octubre.

Perspectivas y desafíos para el sector minorista en Argentina

Aunque octubre mostró una leve recuperación en las ventas mensuales, el sector minorista continúa por debajo de los niveles del año anterior, evidenciando la persistente cautela y los costos operativos elevados que enfrentan los comercios. La baja rentabilidad y el difícil acceso al financiamiento siguen siendo obstáculos para la inversión y el crecimiento del sector.

Las promociones y fechas clave como el Día de la Madre ayudaron a impulsar la demanda de forma transitoria, pero no lograron revertir la tendencia de consumo prudente. La visión de los comerciantes para 2026 refleja una expectativa de recuperación, aunque con una cautela significativa respecto a la inversión y el consumo.

De esta forma, las ventas minoristas de pymes en Argentina en octubre de 2025 evidencian un sector que, pese a mostrar signos de recuperación mensual, continúa enfrentando desafíos económicos y de confianza. La tendencia de cautela, los altos costos y la baja rentabilidad son factores que condicionan la recuperación sostenida del comercio minorista en el país.