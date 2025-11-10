Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, se realizó la firma de contratos de cesión de las áreas que pertenecían a YPF y que fueron transferidas a Fomicruz, la empresa estatal santacruceña. El próximo 18 de noviembre, el gobernador Claudio Vidal llevará adelante la firma del decreto de adjudicación para concretar la asignación definitiva de las diez áreas ubicadas en la Cuenca Norte del Golfo San Jorge a un conjunto de siete empresas privadas, que comenzarán formalmente su gestión el próximo 1 de diciembre.

Tras el acto, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, dialogó con La Opinión Austral y brindó detalles sobre los primeros pasos que marcarán el inicio de esta nueva etapa para la industria petrolera santacruceña.

Transición con YPF y reactivación de pozos inactivos

“Ya comenzó la transición con YPF. Las empresas adjudicatarias están trabajando con el sistema de comunicación, software y mantenimiento para asumir la operación completa a partir del 1° de diciembre”, explicó Álvarez.

El ministro adelantó que YPF continuará colaborando en la transición, pero que “los nuevos operadores serán los responsables plenos de las áreas”. En este sentido, destacó que el objetivo inicial será recuperar los pozos inactivos, más de 4.000 en total, para incrementar la producción provincial. “Hay cuestiones críticas que YPF había abandonado. Lo primero será reactivar los pozos detenidos y ponerlos en funcionamiento. Esto requerirá tareas de pooling, workover y mucho trabajo”, señaló Álvarez.

Además de la recuperación productiva, el titular de la cartera energética remarcó que las nuevas operadoras deberán realizar un trabajo técnico de reinterpretación geológica y, eventualmente, nuevos estudios sísmicos para ampliar las reservas.

“Esa reinterpretación puede permitir aprovechar pozos existentes a distintas profundidades o planificar nuevas perforaciones. También será clave para los procesos de recuperación secundaria y terciaria”, explicó el ministro.

Álvarez subrayó que este proceso “significará mayor inversión, más trabajo y mejores regalías para la provincia”.

El conjunto de empresas que tomará posesión de las áreas presentó un plan de inversión estimado en 200 millones de dólares anuales. Según detalló el ministro. Cada compañía ofreció garantías propias que aseguran el cumplimiento de sus compromisos de inversión.

“Al ser un conjunto de empresas, también va a haber una una inversión mucho más uniforme. YPF tenía 10 áreas, pero invertía en dos, Perales y Cañadón León. Las otras ocho estaban prácticamente sin actividad. Con este nuevo esquema, la inversión estará distribuida de manera más uniforme en toda la cuenca”, precisó Álvarez.

El funcionario destacó que la diversificación de operadores permitirá dinamizar la economía local, generando mayor participación de pymes y proveedores regionales de servicios e insumos.

Oportunidades para las pymes santacruceñas

Uno de los aspectos más valorados por el Gobierno provincial es que, al dividirse las áreas entre varias empresas, los contratos serán de menor escala, lo que permitirá una competencia más accesible para las pymes locales.

“Antes había un solo contrato grande, muchas veces resuelto en Comodoro Rivadavia o Buenos Aires. Ahora habrá cinco o seis contratos menores, lo que favorecerá a las empresas de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel Kayke y Cañadón Seco”, señaló el ministro.

En este sentido, Álvarez sostuvo que las nuevas operadoras “van a trabajar de forma más cercana a la comunidad y al sindicato” y que el nuevo modelo “permitirá fortalecer la cadena de valor local”.

Una transición con proyección a largo plazo

Consultado sobre la posibilidad de que estas compañías participen en futuras licitaciones, como las previstas en enero para las áreas de InterOil en la Cuenca Austral, Álvarez consideró que por el momento las empresas estarán “abocadas a consolidar la operación y la transición actual”.

“Tienen mucho trabajo por delante: temas de ductos, sistemas eléctricos, software, personal y contratos que deben reorganizar. Seguramente estarán concentradas en sus nuevas áreas”, concluyó.

Desde el Gobierno Provincial aseguran que la adjudicación de estas áreas marca un punto de inflexión en la historia hidrocarburífera de Santa Cruz. Con una inversión anual millonaria, la participación de empresas locales y un enfoque en la recuperación de pozos, el gobierno provincial espera revitalizar la producción petrolera del norte santacruceño y potenciar el desarrollo económico regional.