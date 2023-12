Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, la modificación de la Ley Orgánica de Ministerios. Los cambios sancionados por unanimidad introducen el nuevo Ministerio de Energía, que estará a cargo de Jaime Álvarez.

Tras la creación de esa nueva cartera energética, La Opinión Austral pudo confirmar que el funcionario provincial asumirá su cargo el próximo miércoles 10 de enero, en Casa de Gobierno.

“Hay que trabajar no solo en lo que es petróleo y gas, sino trabajar en lo que son energías renovables, eólica, solar, mareomotriz y energías no convencionales”, había asegurado Álvarez a La Opinión Austral durante el acto de asunción del gobernador Claudio Vidal el pasado 10 de diciembre. Desde ese día, el ex ministro de la Producción de la provincia ha formado parte de todas las reuniones de gabinete encabezadas por el mandatario provincial.

En la entrevista a LOA, también había destacado la importancia de poner en funcionamiento, “la zona franca industrial, que está habilitada pero no en funcionamiento. Eso va a ser uno de los pilares fundamentales para agregar valor a nuestra producción energética”, indicó.

Por otro lado, había subrayado la posibilidad que tiene la provincia de, “abastecer al mundo con energía y minerales. Y haremos todo lo posible para poder hacerlo, esperamos estén dadas las condiciones“.