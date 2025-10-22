Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, destacó la relevancia de las licitaciones de las áreas petroleras que YPF cedió a Fomicruz, y aseguró que la inversión prevista por las empresas adjudicatarias supera los 200 millones de dólares anuales, una cifra que calificó como “trascendental” para el desarrollo productivo de la provincia.

Las declaraciones del funcionario fueron realizadas en diálogo exclusivo con el móvil de La Opinión Austral, durante el acto administrativo de licitación de las áreas petroleras, que tuvo lugar este miércoles en las instalaciones de Fomicruz.

cia trascendental para Santa Cruz. Es un promedio de más de 200 millones de dólares por año, mucho más de lo que venía invirtiendo YPF. Creemos que es una muy buena oferta”, expresó Álvarez, al referirse a las propuestas que actualmente analiza la comisión evaluadora junto al equipo técnico de Fomicruz.

El ministro explicó que, una vez adjudicadas, las empresas deberán comenzar con las contrataciones de personal, servicios e insumos, lo que permitirá reactivar el flanco norte de la provincia, una zona que —según señaló— “estaba paralizada desde hace tiempo”.

Asimismo, Álvarez destacó que este tipo de proceso de cesión de áreas de grandes operadoras responde a una tendencia global. “Este tipo de cesiones se verá mucho más en el país. Las grandes empresas se concentran donde tienen mayor rentabilidad y las más chicas asumen la explotación madura. Es algo que ya ocurrió en Estados Unidos y Canadá, y se sabía que iba a pasar en Argentina”, explicó.

El funcionario también cuestionó los tiempos en los que YPF llevó adelante su decisión de desprenderse de las áreas maduras. “Es una decisión que se atrasó en forma innecesaria. Tendría que haber comenzado hace seis años atrás, y ahora, de manera intempestiva, lo hizo en todo el país, en lugar de hacerlo gradualmente”, planteó.

Por último, Álvarez confirmó que el 1 de diciembre las nuevas operadoras deberán tomar posesión de las áreas, aunque aclaró que durante el proceso de transición YPF continuará colaborando en la transferencia de información y conocimiento técnico.

“Seguramente habrá una transición y YPF continuará colaborando en cuestiones de conocimiento y demás”, concluyó el ministro, quien insistió en que esta etapa marca un punto de inflexión para la política energética provincial, con la expectativa de generar empleo y movimiento económico en la zona norte santacruceña.

