Jairo Guzmán tiene 42 años y es Maestro Mayor de Obras. Estudio y trabajó desde los 14 años en distintos oficios y sectores: desde la venta ambulante y el comercio, hasta el petróleo y la actividad empresarial. “Me formé en el Colegio Industrial N°4 de Río Gallegos, compatibilizando mis estudios con el trabajo diario”, indicó.

Proviene de una familia de trabajadores. Sus padres, Emilio Guzmán y Dora Ponce se dedicaban a la venta, y esa raíz lo marcó el camino del esfuerzo y la superación. “He vivido en carne propia lo que significa sostenerse en el sector privado frente a la presión del Estado, incluso atravesando la pandemia sin ayuda alguna”, manifestó.

Asimismo, le cuenta a todos que cansado de la “extorsión política” en Santa Cruz llegó a pensar en irse del país. Sin embargo, la irrupción de Javier Milei en la política lo impulsó a involucrarse activamente y a “transformar esa batalla cultural en acción concreta”.

Ese compromiso se reflejó en las elecciones de 2023, y desde entonces asumió la responsabilidad de organizar a La Libertad Avanza en Santa Cruz, convirtiéndola en una opción real para los santacruceños.

Recientemente, Jairo lanzó un nuevo spot de campaña donde repasó las principales propuestas del presidente Javier Milei para la nueva etapa del gobierno, enfocadas en profundizar el cambio y consolidar reformas estructurales.

Durante su campaña, criticó duramente la falta de desarrollo del sector privado, el excesivo empleo público y el “modelo estatista” que, a su juicio, sigue dominando la provincia. “El único motor económico en muchas localidades es el empleo público, una situación que consideró una “política nefasta del kirchnerismo” que no industrializó la provincia, a pesar de ser “extremadamente rica”. Esto, a su vez, dejó a la gente “presa del sistema estatal”.

En tanto, dice que cree firmemente en algunas de las máximas del presidente Javier Milei: eliminación de impuestos para liberar el crecimiento económico, la reforma laboral moderna, que cree el empleo genuino y termine con la industria del juicio, la intervención y control a los sindicatos, para erradicar los privilegios y la corrupción gremial y la apertura comercial, destinada a bajar precios, aumentar la competencia y fortalecer el consumo.

Hoy, después de años de esfuerzo, sostuvo que ve materializado el fruto de aquel trabajo inicial. Jairo Guzmán es, además, hincha de Boca y su hobbie es salir a pescar. Se considera un “músico frustrado” y dice que le gusta el punk, la electrónica y la música clásica.

Perla Gómez de la Fuente

Se define como creyente en Dios, abogada, esposa y madre de un adolescente. Perla Gómez de la Fuente tiene 51 años.

No posee experiencia política ya que siempre se mantuvo al margen de cualquier espacio, hasta que llegó Javier Milei y entendió que debía tomar un rol activo, defendiendo los ideales de La Libertad Avanza.

En cuanto a su experiencia laboral, ha trabajado en sector privado para varias empresas multinacionales reconocidas en el país. Sin embargo, confiesa que en su momento se enamoró de un santacruceño y decidió radicarse en la localidad de Puerto San Julián para formar una familia y desarrollar su vida laboral.

Perla Gómez de la Fuente, segunda en la lista de La Libertad Avanza.

Por lo tanto, Perla adoptó Santa Cruz como propia por amor. Este año le propusieron estar al frente de la jefatura del PAMI Caleta Olivia, a la vez ser referente de La Libertad Avanza Caleta Olivia, por eso se trasladó hasta esa ciudad para cumplir con la función.

Es hija de Lidia y Alfredo, hincha e de River. En cuanto a sus gustos musicales, dice que no tiene problemas con ningún género “siempre y cuando sea tranqui”. En cuanto a su hobbie, le gusta la jardinería.