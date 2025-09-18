Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán (1° candidato) y Perla Gómez de la Fuente (2° candidata), participaron de una reunión en la Quinta de Olivos junto al presidente Javier Milei y los principales candidatos libertarios de todo el país.

Ambos llegaron la tarde de este jueves a Olivos y se los pudo ver a través de las cámaras de los medios nacionales, en el marco de dos reuniones partidarias convocadas por el Presidente que buscan sentar las bases de las próximas semanas, de cara a la contienda electoral del 26 de octubre.

El primer encuentro se realizó en el auditorio de la Quinta de Olivos y comenzó alrededor de las 11.30 y duró cerca de tres horas. El segundo inició durante la tarde.

De esta forma, Milei encabezó una intensa actividad política en la Quinta de Olivos donde, después de conversar con los principales candidatos de La Libertad Avanza de cada provincia, recibió a una parte de la mesa bonaerense y a los jefes de campaña de todo el país para alinear la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

Para el martes 23 de septiembre está prevista la presencia de Iñaki Gutiérrez en Río Gallegos.

Según Infobae, en ambos casos, el jefe de Estado habló durante aproximadamente tres horas frente a los presentes, a quienes les aseguró que el futuro del Gobierno no corre riesgo y ratificó el rumbo económico de su gestión.

Cabe recodar que Jairo Guzmán viene de participar de un spot de campaña con el presidente Javier Milei, con la leyenda: “En Santa Cruz La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

En tanto, fue anunciada para la semana próxima, más precisamente el martes 23 de septiembre, la presencia del comunicador e influencer Iñaki Gutiérrez en Río Gallegos. La actividad está prevista para las 19:00 horas, en la sede de La Libertad Avanza ubicada en Av. Kirchner 1265, con una charla abierta.