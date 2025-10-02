En el marco de su campaña política rumbo a las elecciones legislativas, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, visitó la localidad de Perito Moreno, donde difundió un mensaje con tono crítico hacia la gestión provincial y celebró el avance de una obra largamente esperada en la zona del río Santa Cruz.

“El estatismo y la miopía de los políticos que dirigieron y dirigen nuestra Santa Cruz nos están llevando a una situación de extremo peligro”, expresó Guzmán en un comunicado en el que alertó que “la economía santacruceña está al borde del colapso”.

Según señaló, “a lo largo y ancho del territorio provincial existe una desesperación en común: la falta de trabajo”. En ese sentido, sostuvo que “en una provincia extremadamente rica en recursos, los habitantes padecemos la miseria absoluta”.

Para el dirigente liberal, una de las causas principales de la crisis es “la ausencia de legislación que beneficie en materia impositiva, laboral y que limite el poder de los sindicatos”, lo que a su entender “provoca que las empresas abandonen Santa Cruz”.

“Santa Cruz merece un cambio y no vamos a lograrlo sin un Congreso Nacional que apoye estas reformas”, planteó el postulante, quien insistió en que “Argentina no debe retroceder, porque eso sería volver a la inflación y la miseria”.

En su video difundido desde Perito Moreno, Guzmán destacó una “noticia maravillosa para la provincia”, al anunciar que “el día lunes se firmó la adjudicación de la obra de puesta en valor del puente de Río Santa Cruz, una obra que supera los seis mil millones de pesos”.

“Es un reclamo histórico de la localidad de Piedrabuena y del extremo sur de la provincia. Muy feliz de anunciarles que esta obra ya es una realidad para todos los santacruceños”, expresó Guzmán en su mensaje grabado.

El candidato subrayó que este tipo de obras son “clave para el desarrollo económico de la provincia”, pero insistió en que “no se puede seguir viviendo con santacruceños que cobran 350 mil pesos en los municipios o con médicos y maestros mal pagos”, y responsabilizó al Gobierno provincial por “no acompañar al presidente Javier Milei”.

