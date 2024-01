Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei está llegando a Río Gallegos. Tal como adelantó La Opinión Austral, el mandatario y su comitiva arribarán en dos aviones: el Tango 11 y el Boing Boeing 737 matrícula T-99 de la Fuerza Aérea.

Alrededor de las 20 horas, los aviones aterrizaron en el Aeropuerto Internacional “Norberto Fernández”.

Aunque el acceso al aeropuerto está completamente cerrado por orden de la PSA; desde las 19:00, sobre la Autovía 17 de Octubre se fue conformando una caravana para dar la bienvenida al presidente.

Representantes de La Libertad Avanza de distintos puntos de la provincia viajaron hasta la capital santacruceña para recibir al mandatario.

Gisela Boveda, una enfermera que viajó junto a compañeros de Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, contó a La Opinión Austral que vino hasta Río Gallegos para darle la bienvenida al presidente y entregarle una carta donde le cuenta la difícil situación que se vive en el área de Salud de la provincia.

“Salí de trabajar y nos vinimos para hacerle saber que estamos con él y que no está solo”, comenzó diciendo. Luego se refirió a los primeros días de la presidencia de Milei y se mostró positiva: “se está acomodando, no va a a ser fácil pero lo importante es que lo está haciendo. Por ahí nosotros que estamos en el sur nos esta costando más, porque estamos acostumbrados a otro panorama, pero hay que esperar”.

“Trajimos una carta que le queremos hacer llegar al presidente para contarle la situación que estamos viviendo acá con la salud en Santa Cruz. Queremos saber si hay trabajo en conjunto entre el gobernador Claudio Vidal y el presidente, porque la estamos pasando mal”, agregó.

“Queremos que Vidal se ocupe de la Salud, los pacientes están trabados con las derivaciones, tengo una amiga que está internada y no puede viajar. Se rompió el avión sanitario hoy y estamos a la espera de una solución. No hay plata y no hay presupuesto, para algo que tiene que ser inmediato”, apuntó.

Luego recordó que “hace dos días se cortó el laboratorio y hay muchos pacientes oncológicos y en el hospital no tienen las maquinas especial y el equipamiento para que se puedan hacer los estudios que necesitan reactivos especiales y que no están en los hospitales de ninguna localidad de Santa Cruz”.

Milei partió desde la Ciudad de Buenos Aires este viernes a las 17 horas y tiene previsto pasar la noche en la capital de Santa Cruz, para luego continuar su viaje a la base Marambio en las primeras horas del día sábado.

En el estacionamiento del SIPEM que se encuentra frente al hotel Amerian, en el que se hospedaría Milei, también aguardan varios vecinos para darle la bienvenida al presidente.