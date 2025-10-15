Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Daniel Álvarez nació en Perito Moreno un 5 de enero de 1973, pero también vivió en Piedra Buena, Pico Truncado, Puerto Deseado y Río Gallegos. Es uno de los principales referentes del partido SER, que llevó a la gobernación a Claudio Vidal en 2023. De hecho, es uno de los dirigentes que formó ese partido del que, además, fue candidato a intendente de la capital provincial ese mismo año.

“No somos el pasado que dejó a la provincia destruida, ni esta nueva idea de hacer un Estado eficiente utilizando una motosierra y dejando a la gente sin trabajo; somos el camino de sostener el empleo, generar empleo privado, apostar a la producción y a la educación”, expresó el actual jefe de Gabinete de Ministros.

Cuando se presentó a la candidatura, en su primer discurso habló “con las manos limpias“. “Conozco a mi provincia, amo a mi provincia, y sueño con una sociedad mejor donde no tengamos que vivir con dolor saber que hay vecinos que buscan comida en la basura, sabiendo que tenemos mucha tierra para producir”, indicó.

Es una persona muy creyente y lo reconoce abiertamente. Está de acuerdo con la reforma judicial en la provincia y en la nación. Sostiene que el sueldo no es ganancia, en referencia a la discusión del impuesto a las Ganancias. Considera que el Estado es importante en dar respuesta a las necesidades de la gente y de ser un importante nexo con el sector privado. Está de acuerdo con Ficha Limpia y desde el comienzo de la campaña ha sido muy crítico con el gobierno nacional de Javier Milei.

“Es momento de dar el primer paso para construir una Santa Cruz distinta, pujante y con verdadero desarrollo, basada en políticas de Estado que garanticen progreso para todos los santacruceños”, se lo ha escuchado decir en las últimas semanas.

“Convocamos a plomeros, docentes, petroleros, comerciantes, productores, profesionales, a los jóvenes y a cada familia santacruceña. Santa Cruz tiene un futuro enorme y lo vamos a construir entre todos”, subrayó.

En sus discursos, Álvarez subraya la importancia de la participación ciudadana y el diálogo como herramientas fundamentales para construir consensos y diseñar políticas públicas perdurables. Se propone dejar atrás “la improvisación y la falta de planificación“, reemplazándolas por un enfoque estratégico y a largo plazo.

“En el 2001 me agarró la crisis y me quedé sin trabajo, siendo jefe de familia con dos hijas pequeñas, estuve afuera del sistema laboral, sin obra social, sin una cuenta en el banco, sin una tarjeta de débito, esa etapa que cuando sos jefe de familia y llegas a tu casa pero no disfrutas ni un mate porque te sentís responsable de tu familia”, contó recientemente como anécdota. Álvarez fue luego empleado vinculado a la actividad petrolera y ahí conoció a Claudio Vidal, con el que tejió una gran amistad.

Gisella Martínez

Es una abogada de 35 años, militante y radical desde siempre. Iba a participar de las últimas internas radicales dentro de la lista “Soluciones”, el espacio que construyeron desde un sector denominado “Radicales por Santa Cruz” cuyo principal referente es el vicegobernador Fabián Leguizamón.

Tiene 35 años, nació en Río Gallegos y viene de una familia de trabajadores y comerciantes. Estudió en el colegio República de Guatemala y se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, fue parte de la Franja Morada, consejera y consiliaria en la Facultad de Derecho. Además, estudió idioma inglés en el Colegio Británico en Río Gallegos.

Sumó experiencia en el Congreso de la Nación y en el Consejo de la Magistratura, donde adquirió herramientas que fortalecen sus aptitudes para representar al radicalismo santacruceño.

Gisella Martínez, segunda en la lista de “Provincias Unidas Por Santa Cruz”.

La candidata en más de una oportunidad ha mencionado que está convencida de que es tiempo de renovar al partido desde sus raíces, con nuevas voces, ideas claras y compromiso con la realidad de nuestra provincia.

Participó del Compromiso Social Estudiantil que fomenta la participación activa de los estudiantes interviniendo en problemáticas sociales a través de proyectos de extensión universitaria como lo es la Escuela Itinerante de Género y el programa Hablemos de Derechos. También en competencias a nivel internacional representando a la UNC e intercambios académicos internacionales.

Le gusta el Rock nacional, folclore, género alternativo e internacional. Sus libros preferidos: La Tregua de Benedetti, Labatut, Rarezas Geográficas, y El Artista y el Matemático. Su lugar en el mundo: El Chaltén. Deporte favorito: handball.