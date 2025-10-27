Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, la provincia de Chubut eligió dos diputados nacionales. Los resultados terminaron siendo parejos entre las dos fuerzas más votadas.

Encabezó el resultado provisorio La Libertada Avanza con 89.070 sufragios que representó el 28,3% de los votos, seguido muy de cerca por el Frente Unidos Podemos, que encabezó Juan Pablo Luque, que obtuvo el respaldo de 87.628 electores que significó el 27,84% de votos positivos.

Valor simbólico

El diputado nacional electo por Chubut, Juan Pablo Luque, expresó su satisfacción por los resultados de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre y compartió sus reflexiones sobre el escenario político que se abre en la provincia. En diálogo con Radio LA17, Luque afirmó que el resultado tiene un valor simbólico y refleja el esfuerzo de un equipo que priorizó el contacto directo con la comunidad.

“Fue una campaña austera, de contacto directo con la gente y con mucho trabajo cara a cara en cada localidad”, destacó el exintendente de Comodoro Rivadavia, quien resaltó que su espacio logró imponerse frente a aparatos políticos con amplios recursos. Para Luque, esto demuestra que los chubutenses valoran un método diferente de hacer política.

Autocrítica y recuperación

Respecto al recuento final, el legislador indicó que aún restan distritos por escrutar, pero que los números confirman un equilibrio estrecho en la competencia. “Puede que ganemos o perdamos por cien votos, pero lo verdaderamente importante es lo que dijo la gente. Hay un mensaje claro de malestar con las estructuras políticas tradicionales“, sostuvo.

El dirigente también consideró que los resultados reflejan una demanda de autocrítica dentro del peronismo y un llamado a reconstruir los consensos internos. “Hace pocos meses nadie nos veía con chances, pero el peronismo se recuperó, se puso de pie y demostró que sigue vigente“, afirmó.