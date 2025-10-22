Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por el peronismo, Juan Carlos Molina, reflexionó acerca de lo que deja esta campaña electoral de medio termino. Desde la ciudad del Gorosito, el sacerdote indicó que “la zona norte se encuentra en crisis y las respuestas a las demandas deben aparecer en forma urgente porque la gente esta sufriendo“.

Molina dijo que “la campaña fue intensa porque hemos recorrido toda Santa Cruz y hemos escuchado a todos los sectores, incluso a los que se reunían con nosotros a escondidas y con miedo a las represalias, porque vivimos tiempos de una enorme persecución al que piensa distinto“.

Para el candidato “eso también forma parte del hartazgo generalizado. La gente no está dispuesta a normalizar que la persigan y la señalen por decir y opinar sobre este presente, mucho menos cuando está a las claras que nada de lo que se prometió en campaña se cumplió por parte del gobierno“.

También- agregó- “fue una campaña en la que tomamos nota de todas las problemáticas, de las quejas y de las ideas para cambiar esto porque, nuestro compromiso es ir al Congreso para defender a Santa Cruz, nuestra campaña es ponerle un freno a esta crueldad, a la desidia y a la entrega de nuestros recursos. Contra esas cosas vamos a levantar la mano”.

Molina: “Fue una campaña en la que tomamos nota de todas las problemáticas”.

Con relación a la zona norte, el cura Molina dijo que “nos vamos de Caleta Olivia con un dolor enorme porque hay un chico que lucha por su vida por la violencia con armas que hay. Esto no se aguanta. Vimos a los amigos llorar y pedir justicia. No queremos esa Santa Cruz para nuestros pibes, no la merecen“.

Asimismo, se refirió a lo que está pasando en la localidad de Las Heras, donde desocupados autoconvocados reclaman una fuente de empleo. “Cuando hablas con ellos te dicen que hace un año no consiguen algo estable, y que la cosa se complicó en enero con telegramas a las empresas de servicios. No hay changas y tampoco hay respuestas de ningun tipo. La gente se organiza porque no puede más y nadie se quiere hacer cargo”.

El candidato de Fuerza Santacruceña manifestó que “no hay soluciones mágicas, lo que vemos es, por un lado, un despertar de una sociedad que dio un tiempo prudencial para que las promesas se cumplieran y no pasó, y por otro lado, que se va perdiendo el miedo a levantar la voz. Frente a eso, nosotros somos una oposición resposable. A mi no me van a ver en el barro de la politiquería ni prometiendo soluciones mágicas”.

Tras su paso por Caleta, el candidato partió nuevamente hacia la zona centro, en tanto que el viernes estará en la ciudad de Río Gallegos. “La gente tiene que tener la esperanza que de esto se sale y que el domingo empezamos a ponerle fin a este modelo perverso, por eso es fundamental que vayan a votar”.