La sesión extraordinaria y secreta convocada en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) generó el rechazo del Gremio Judicial. En dialogo con La Opinión Austral, su secretario general, Franco Mascheroni, fue contundente respecto al impacto de la medida y la postura del sindicato: “Y la verdad que esto de incumplimiento no le hace bien a la sociedad santacruceña. Tenemos que tomar un poco de medición de lo que está pasando. Presentamos la cautela de la semana pasada de amparo y estamos viendo que todo lo que se quejaban durante muchos años que no se dio cumplimiento a la justicia, hoy están haciendo lo mismo, y esto claramente no le hace bien a Santa Cruz”.

Mascheroni rechazó además que las críticas hacia él tengan algún trasfondo político: “Las críticas las tomé como chicanas políticas. Yo sí he sido candidato, pero no respondo a ningún interés político en la actualidad, sí respondo a los trabajadores y trabajadoras judiciales, los cuales me votaron para estar dirigiendo, junto con toda la comisión directiva que tomó la resolución de presentar este amparo”.

Sobre la relevancia de los cargos que se pretenden cubrir en el TSJ, el dirigente señaló: “Se van a ampliar cargos vitalicios con un presupuesto mucho más grande, cuando lo que la gente realmente necesita son soluciones en la primera instancia: juzgados de familia, fiscalías, oficinas de violencia doméstica. Desprestigiando mi nombre no van a cambiar la realidad que vive Santa Cruz”.

En complemento, la secretaria de Acción Social del gremio, Lorena Roldán, profundizó sobre las falencias estructurales que afectan el funcionamiento del sistema judicial: “Tenemos graves problemas de personal, infraestructura e implementos informáticos. Desde la pandemia se avanzó en informatización, pero faltan computadoras, actualizaciones y sistemas. Esto impacta especialmente en juzgados de familia, asesorías y fiscalías. Queremos garantizar que los recursos queden en la provincia y que el acceso a la justicia sea real para los sectores más vulnerables”.

Roldán también reclamó la vuelta de los concursos de ingreso para los cargos judiciales: “Decimos a este Tribunal que vuelvan los concursos, que sean transparentes y abiertos a toda la ciudadanía. Una mejor justicia se construye organizando correctamente estos procesos”.

Con estas declaraciones, el gremio dejó en claro que su oposición no apunta contra los futuros vocales, sino contra la política institucional que prioriza la ampliación del TSJ sobre las necesidades urgentes de la justicia provincial.

Leé más notas de La Opinión Austral