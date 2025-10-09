Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles –como adelanto exclusivo- La Opinión Austral dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a la medida interpuesta por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz y suspendió por cuatro meses los efectos de la Ley N° 3949, bloqueó la jura de Gabriel Contreras Agüero y Juan De La Vega, y ordenó que los vocales Sergio Acevedo y Antonio González Nora se abstengan de intervenir en el tribunal.

Ante esto, el abogado Julián Michavila, consejero por el Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, alertó que los magistrados incumplieron normas en el dictado de este instrumento legal. Al respecto, consideró que la medida adoptada es nula y carece de valor jurídico.

Daniel Mariani tras tomarle jura a Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. (Foto: La Opinión Austral).

En ese sentido, hizo un resumen de lo ocurrido al informar que el 8 de octubre, “cinco minutos antes de que juraran los últimos dos vocales que se incorporaron al Tribunal Superior de Justicia, los jueces Basanta, Renée Fernández, Mercau y Ludueña Campos, junto con la Defensora Romina Saúl, dictaron una cautelar para tratar de evitar que se llevara a cabo ese acto institucional de enorme trascendencia”, dijo.

“Al hacerlo, incumplieron la ley 3947 de cautelares contra el Estado” ya que “esta norma exige que, antes de emitir la medida, se debe requerir un informe al Estado por el plazo de cinco días, bajo pena de nulidad. El viernes 3 se le pidió el informe a la Cámara de Diputados, mientras que a Fiscalía de Estado directamente no se le notificó el requerimiento”.

Reunión del Daniel Mariani junto a los flamantes vocales Gabriel Nolasco Concretas Agüero y Juan Lucio ramón De La Vega. También en la imagen se encuentran los vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, mencionaron que “antes de que se cumplieran los cinco días del plazo de la HCD y sin esperar su informe (además de no haber solicitado el de Fiscalía de Estado), los cuatro vocales emitieron la resolución que suspende la ley de ampliación del TSJ y los juramentos”. Sin embargo, “al no haberse respetado el procedimiento de emisión de la medida cautelar, la medida adoptada es nula y carece de valor jurídico”, manifestó.