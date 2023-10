Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Julio Audi, integrante del sublema “Por una ciudad en serio“, es candidato dentro del lema “Juntos por Río Gallegos“. Según explicó, es un sector “bipartidario”, ya que es afiliado al PRO, donde es parte del Consejo Directivo, y ahora desde el ARI lo convocaron para que encabezara la candidatura a intendente. “Es un gran desafío, sabemos que de llegar nos espera un trabajo arduo y que requiere casi de todas nuestras energías y nuestro tiempo, así que conformamos esa alianza, después de acordar de diferentes propuestas, diferentes proyectos que teníamos y llegamos a la coincidencia que teníamos casi un 100% de los proyectos en común“, declaró a LU12 AM680.

Durante el ciclo “Camino a las Urnas“, el comerciante local habló respecto a los ejes de una posible gestión, respondió que -primero que nada- hay que gobernar con transparencia y austeridad. “Los proyectos que tenemos para el municipio van principalmente en una baja de impuestos, en una reducción de cargos políticos; sabemos que hoy el municipio consta de 12 secretarías, antiguamente solía funcionar con 4, queremos volver a eso que va a significar una reducción de direcciones, subsecretarías, jefaturas“.

Según dijo, “todo ese dinero lo queremos abocar a lo que es niñez, adolescencia y familia, que es uno de nuestros proyectos fuertes, a lo que apuntamos; a un mantenimiento sostenido de las calles de tierra en los barrios, incluso acá en el Jorge Newbery, en el barrio 499, un mantenimiento sostenido. Tenemos un proyecto diseñado por un ingeniero vial muy viable, el proyecto es muy practicable, muy asible, en el cual hay un mejoramiento que se le puede hacer sin pavimentar; el que diga que va a pavimentar está mintiendo, requiere de servicios y eso lleva mucho tiempo”.

Más adelante, señaló que hay familias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque no pueden acceder al colectivo, porque están a varias cuadras de las paradas y este no entra porque en las calles están sin acceso para esos vehículos. “Hace pocos días se anunciaron muchas cosas (desde el municipio) y yo apunto a la gestión del intendente actual y candidato a la reelección; se hicieron anuncios de cloacas, se pintan calles, ahora se están pintando sectores de estacionamiento para discapacitados; se están haciendo cosas que durante cuatro años no se hicieron. Van a ser un mero anuncio de campaña y después van a quedar en la nada, como hacen muchas veces en las promesas de campaña; ojalá vengan, Dios quiera, de cualquier manera, la gente tiene la necesidad urgente“, afirmó.

Respecto a qué impuestos están sobredimensionados, respondió: “Queremos realmente bajar todos los impuestos, son obscenos, por ejemplo, el impuesto automotor es una cosa impagable, una cosa tremenda; tenemos camionetas en cantidades acá en Río Gallegos que pagan 200.000 pesos de impuestos, por lo que a nosotros nos llevó a hacer un estudio de las que están empadronadas en Gallegos; con un parque automotor de 83.200 vehículos, si sacamos la cuenta, la mitad paga, la otra mitad son morosos que no pagan porque no pueden”.

También dijo que el paquete de impuestos que recauda la provincia es importante; “la gente choca con no poder pagar los impuestos; otro tema al que quería apuntar es que vamos a eliminar el libre deuda extorsivo y que es inconstitucional, hay fallos jurídicos al respecto en otras provincias”.

En cuanto a una nueva coparticipación, sostuvo que sería mucho más favorable y “facilitaría justamente más a bajar los impuestos“. Y agregó que el faltante de lo que no se recaude “se produciría con más recaudación, sin que haya sobreprecio, sin que haya despilfarro de dinero, sin que haya gastos que no tienen que ocurrir, reduciendo la política, reduciendo los cargos políticos, reduciendo la cantidad de vehículos que el municipio tiene, pero sobre todas las cosas sin sobreprecio en la obra pública, sin sobreprecio en estos recitales que se contratan“.

Y enfatizó: “Como intendente voy a estar en control permanente y trabajando codo a codo en las partidas de la municipalidad, ¿cómo se utilizan?, ¿qué es lo que se paga?, ¿cuánto se paga?”. Respecto de si mantendría el festival por el aniversario de Río Gallegos, sostuvo que sí, pero “vamos a dar más participación a los artistas locales, tenemos una variada cantidad de artistas locales que son muy buenos”.

Y sobre por qué su sector decidió no acordar con el sector “Por Santa Cruz” que llevó a Claudio Vidal a la gobernación, sostuvo: “No estamos de acuerdo; sabemos que Vidal venía del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, y la verdad que no estábamos de acuerdo que el partido (el PRO) vaya a conformar ese frente“. Y agregó: “Nosotros nos enarbolábamos siempre en la bandera de Patricia Bullrich presidente; incluso sin haberse ella todavía lanzado a la candidatura”, mientras que el otro sector del PRO apoyó a Horacio Rodríguez Larreta.

“Decidimos quedarnos de este lado, apoyando al frente de Cambia, incluso integrando algunas listas, y esa fue más que nada la disidencia, de ahí nos entraron a calificar como el PRO disidente y bueno, sí, realmente somos disidentes; decimos desde nuestro punto de vista que Vidal era más es lo más de lo mismo“. Sin embargo, aclaró que si es elegido intendente “estamos dispuestos desde el primer día a reunirnos con el gobernador y manifestarle que queremos trabajar juntos“.