Este viernes, en la ciudad de El Calafate, funcionarios del Juzgado Federal de Río Gallegos, encabezados por el juez Claudio Vázquez, quienes ofician de autoridades electorales, llegan a la villa turística para brindar una charla informativa sobre el acto eleccionario del 26 de octubre.

En estas elecciones debutará la Boleta Única de Papel, por lo que la justicia con competencia electoral viene haciendo capacitaciones y reuniones con el fin de que la población tenga a mano la información sobre cómo es esta nueva manera de votar.

Según se informó, la presentación será en el SUM municipal de Avenida del Libertador a las 18:00 y contará, además, con la presencia de la secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez. Es importante destacar que este tipo de capacitaciones no sólo es para las autoridades de mesa sino que el público en general puede participar.

El juez Claudio Vázquez sosteniendo la boleta única de papel. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En la última jornada realizada en el Colegio Salesiano de Río Gallegos se explicó que el cuarto oscuro dejará de existir y los votantes emitirán su voto en cabinas individuales, diseñadas para garantizar privacidad y agilidad. Cada cabina contará con lapiceras disponibles, eliminando la necesidad de llevarlas desde casa.

El recorrido del votante con la BUP será lineal y sencillo: primero se presentará el DNI ante la autoridad de mesa, luego se recibirá la boleta única firmada, se ingresará a la cabina (un cartón para evitar que se vea dónde se realizará la marca con la birome) para marcar la preferencia, se depositará la boleta doblada en la urna y, finalmente, se firmará en el padrón, entregando el troquel y recibiendo de vuelta el documento.

María Monserrat Campos Álvarez, Secretaria Electoral en Santa Cruz del Juzgado Federal. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En caso de no marcar ningún casillero, el voto será interpretado como en blanco. En tanto que será considerado nulo si se eligen dos o más candidatos en una misma categoría, se rompe la boleta de forma que no se vea la opción marcada, se escribe o marca la boleta por fuera del recuadro o se añaden objetos extraños

“Lo que se persigue con la boleta única de papel, con la simplicidad de este tipo de votación, es que la gente se adapte, vea que es un método transparente y simple”, señaló el juez federal Claudio Vázquez en esa oportunidad a La Opinión Austral.

Santa Cruz elegirá, en estas elecciones nacionales, tres bancas para la Cámara de Diputados de la Nación. En tanto, en la boleta habrá 8 opciones políticas para elegir.