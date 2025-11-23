Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad económica de Santa Cruz volvió a mostrar en octubre un retroceso profundo en términos interanuales, según el informe del Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) elaborado por la Federación Económica de Santa Cruz. El relevamiento marca una contracción del 8,7% interanual, lo que confirma el cuadro recesivo que atraviesa el sector comercial y de servicios desde inicios de año.

Sin embargo, en la comparación desestacionalizada contra septiembre, se verificó un repunte del 2,5%, el primer movimiento positivo luego de meses de caídas consecutivas.

El acumulado de enero a octubre también cerró en terreno negativo, con una baja del 1,3%, lo que muestra una economía provincial que aún no encuentra piso y cuyos indicadores se sostienen por debajo de los niveles de 2024.

Alimentos y bebidas es el rubro que menos cayó en octubre.

Alimentos y Bebidas: la menor caída, pero sin señales de recuperación

El rubro Alimentos y Bebidas fue el que registró la caída interanual más moderada: -4,2% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, la variación mensual desestacionalizada mostró un retroceso significativo del -4,9%, evidenciando una profundización reciente del deterioro.

Entre los factores explicativos, los comerciantes señalaron:

*Salarios reales deprimidos y consumo final debilitado.

*Aumentos constantes de proveedores y presión impositiva.

*Cierres de comercios minoristas y menor liquidez local.

Las estrategias de promoción y diversificación lograron amortiguar parcialmente la caída, aunque sin revertir la tendencia descendente.

El rubro de calzado e indumentaria fue uno de los más impactados por la recesión.

Calzado e Indumentaria: uno de los sectores más golpeados

El rubro Calzado, Indumentaria y Textiles profundizó su crisis: cayó 9,5% interanual, con una baja mensual del 2,5% y un retroceso acumulado del 2,6%.

La baja en el poder adquisitivo de los hogares explica la mayor parte de la contracción. Según el informe:

Las familias priorizan bienes esenciales y eliminan compras consideradas “prescindibles”.

Aumentan la informalidad, la competencia de ferias y las compras en el exterior.

Las ventas se sostienen por promociones agresivas y pedidos de bajo volumen.

Las fechas comerciales, como el Día de la Madre, aportaron algo de alivio, pero no lograron revertir la tendencia general.

Farmacia y Perfumería: el único rebote significativo

El segmento Farmacia y Perfumería fue el único que mostró señales de recuperación. Si bien el indicador interanual aún marca una caída del 13,2%, la variación mensual desestacionalizada registró un Índice Provincial de fuerte repunte del 17,6%, el más alto del mes y el primero sólido tras meses de contracción.

La suba se explica por:

Regularización parcial de pagos de PAMI y obras sociales.

Reposición de stock tras meses de capital de trabajo reducido.

Aumento de la demanda de medicamentos esenciales.

Aun así, el sector continúa afectado por reintegros atrasados de hasta 120 días y precios desactualizados en vademécum.

El sector de ferreterías, construcción y hogar cayó 9,8% interanual.

Ferreterías, construcción y hogar: caída del 9,8% y capital de trabajo en crisis

El rubro Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles mostró una contracción del 9,8% interanual, con una baja mensual

del 2%, aunque mantiene un acumulado positivo del 4,6% respecto del cierre de 2024.

El panorama es crítico:

La construcción privada está prácticamente paralizada.

Los comercios operan con stock mínimo por falta de

financiamiento.

financiamiento. Los plazos de cobro se estiran a 90-120 días, mientras los

proveedores exigen pagos al contado.

Sólo algunos nichos —como materiales de eficiencia energética— muestran algo de dinamismo.

Una temporada turística “conservadora” ayudó a la caída interanual.

Servicios: caída del 7,3% y estancamiento prolongado

En Servicios, la caída interanual fue del 7,3%, aunque con una leve mejora mensual del 2,3%. El acumulado anual marca un descenso del 3,9%.

El sector enfrenta:

Menor demanda en servicios profesionales y turísticos.

Deterioro del consumo privado y demoras en pagos.

Temporada turística con expectativas conservadoras.

Los servicios vinculados a minería, energía y agroindustria mostraron mejor resiliencia, aunque con márgenes ajustados.

Pesimismo dominante y nula intención de invertir

Según el relevamiento cualitativo, la mayoría de las empresas percibe una situación peor que un año atrás, y las expectativas hacia 2026 siguen siendo cautelosas. La proporción de empresarios que considera que es un buen momento para invertir es marginal.

La consigna predominante, según el informe, es “sobrevivir hasta que mejore”.

Indice Provincial de Actividad Económica de la Federación Económica de Santa Cruz.

Sin señales claras de recuperación

El informe de la Federación Económica de Santa Cruz muestra que octubre marcó un punto de inflexión débil pero relevante: la caída interanual sigue siendo profunda, pero la mejora mensual sugiere que la recesión podría estar empezando a desacelerarse.

No obstante, el diagnóstico general es claro: demanda deprimida, costos crecientes, capital de trabajo deteriorado y sectores clave sin reactivación.

Santa Cruz ingresa al cierre del año con una economía frágil y expectativas moderadas, a la espera de que la temporada estival y la mejora en el ingreso real permitan recomponer la actividad en los próximos meses.