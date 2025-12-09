Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Impulsada por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, se llevó adelante una colecta de sangre en una jornada marcada por el compromiso y la solidaridad de la comunidad, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Desde el Parlamento provincial, precisaron que “más de 80 personas se inscribieron, convirtiéndose en la campaña con mayor convocatoria realizada en la provincia“.

La campaña fue impulsada por el vicegobernador Fabián Leguizamón.

La actividad tuvo como objetivo promover la donación voluntaria y garantizar el abastecimiento de un recurso esencial para el sistema de salud.

La jornada se desarrolló en conjunto con el equipo del Centro Regional de Hemoterapia y fue coordinada por las áreas de Recursos Humanos y Reconocimientos Médicos, con la colaboración de Servicios Internos.

“Agradecemos especialmente al personal legislativo y a la comunidad en general por acercarse y acompañar esta acción tan importante”, se indicó desde Diputados.