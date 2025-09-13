Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”.

En medio de la reunión del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de Paraná, el sector expresó su importancia dentro del “desarrollo integral” de la Argentina.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad. La construcción no es solo una actividad económica: es una expresión concreta de la voluntad de creer, de proyectar futuro y de construir sociedad”, señaló la CAMARCO.

Desde el sector detallaron que el freno en las obras públicas por parte del Gobierno “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”.

◼️ Preocupación por la marcha de la construcción El sector atraviesa una fuerte crisis: caída de la actividad, incertidumbre financiera y paralización de obras que afectan a empresas y trabajadores. Declaración completa en https://t.co/8sbNGLGK09#CAMARCO pic.twitter.com/F4AcR4IHZE — Cámara Argentina de la Construcción (@CamarcoArg) September 12, 2025