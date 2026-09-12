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El Gobierno de Santa Cruz denuncia graves faltas de seguridad en Newmont y no descarta su clausura luego de las inspecciones que se realizaron este viernes. El secretario de estado de Trabajo Javier Aravena, expresó que “un gramo de oro no vale una vida” y sostuvo que el Gobierno provincial mantendrá una postura firme frente a las condiciones de seguridad detectadas en la operación de Newmont.

Inspecciones en el yacimiento.

Por otro lado, los gremios AOMA y ASIMRA respaldaron las inspecciones llevadas adelante por provincia y reclamaron que la seguridad y la salud de los trabajadores sean una prioridad.

A todo esto, La Opinión Austral, pudo saber que Canadá a través de su embajador Stewart Ross Wheeler, y el cuerpo diplomático como empresarios del sector, tienen conocimiento de que Newmont denunciaría por “sometimiento” al Gobierno de Santa Cruz. En tres meses dos inspecciones “inéditas”: primero, la de mayo con 33 inspectores, y esta semana con 25.

Las cámaras del sector tanto CAEM como CAMECRUZ tienen conocimiento de la grave situación. A su vez, La Opinión Austral pudo confirmar que, el secretario de minería de la Nación, Luis Lucero fue informado de la grave situación que se vive en las últimas horas en la provincia.

Si bien la empresa aún no ha emitido un comunicado oficial, La Opinión Austral pudo saber que en la mañana del sábado 12 se realiza una reunión que sería determinante para responder al gobierno de Claudio Vidal. A raíz de la preocupación que ha generado el conflicto, desde Newmont han transmitido a sus empleados a través de una “memo” interno que “en los últimos días, Cerro Negro recibió una nueva inspección integral por parte de organismos gubernamentales.

Queremos transmitirles tranquilidad y reiterar que Newmont continuará colaborando con las autoridades competentes, actuando con responsabilidad, transparencia y en línea con los estándares que guían nuestra operación.

Respetamos el rol de los organismos de control y reconocemos la importancia de las fiscalizaciones para una actividad como la nuestra. Sin embargo, nos preocupa que durante esta instancia se hayan producido situaciones que no contribuyen a generar un clima de trabajo basado en el respeto, el profesionalismo y el diálogo constructivo que esperamos en cualquier interacción institucional.

Lamentablemente, esta situación afecta directamente las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para este mes y para el trimestre. Sabemos el esfuerzo y compromiso que cada equipo viene realizando para cumplir nuestras metas, y valoramos profundamente esa dedicación.

Nuestro compromiso sigue siendo cuidar a las personas, acompañar a nuestros equipos y promover espacios de trabajo donde prevalezcan el respeto, la seguridad y la colaboración.

Les agradecemos la serenidad, el profesionalismo y la dedicación que han demostrado durante estos días. Seguiremos afrontando esta situación con responsabilidad, manteniendo el foco en las personas y en el futuro de Cerro Negro”.

Las próximas horas serían clave para determinar cómo sigue la trama de confrontación entre el Gobierno de Santa Cruz y la minera, referente mundial del sector y con inversiones más que relevantes en la provincia.