La Legislatura de Santa Cruz se preparaba este jueves para llevar adelante la décima sesión ordinaria del 50° Periodo Legislativo, con un tema excluyente: la sanción del Presupuesto Provincial 2024, el cual había sido consensuado entre las autoridades salientes y las entrantes. No obstante, tal como sucedió hace dos semanas, los legisladores de la oposición no bajaron al recinto y la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum para iniciar la sesión.

El Presupuesto había tomado estado parlamentario en el mes de octubre, conteniendo el Cálculo de Gastos y Recursos para el próximo año. El proyecto se giró con la firma de la gobernadora Alicia Kirchner y semanas atrás ya había sido debatido en comisiones, con la presencia del equipo técnico del Ministerio de Economía de la provincia. El mismo fija gastos por $ 1.347.065 millones e ingresos por $ 1.321.924 millones. Plantea un endeudamiento de $ 60 mil millones para afrontar el déficit anual.

Consensos

Una vez pasado el tiempo que estipula el reglamento, la presidencia de la Cámara de Diputados dio por suspendida la sesión. Uno de los sectores presentes eran los representantes de los acompañantes terapéuticos, quienes esperaban el tratamiento de una ley.

Luego de confirmada la suspensión de la sesión, el diputado por municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú (Unión por la Patria), dialogó con el móvil de LU12 AM680 y brindó detalles sobre la situación en el recinto legislativo.

“Estamos esperando a los diputados de SER y la UCR; esperando que se sienten para poder tratar varios temas y proyectos. La expectativa era mucha, pero el tema es llegar a un consenso, a veces las diferencias se tienen que dirimir en hablar, consensuar, y en este caso dar quórum“, afirmó el diputado. Remarcó que “hay muchas leyes que se iban a tratar y hoy vemos que la oposición no se sienta“, lamentó.

Uno de los temas que se iban a tratar era precisamente el de los acompañantes terapéuticos, con los que “habíamos trabajado en el proyecto“. Además, el legislador indicó que la jefa de bloque del Frente de Todos, Rocío García, estaba hablando con los diputados de la oposición para llegar a un acuerdo y dar inicio a la sesión. Sin embargo, cerca del mediodía se pudo saber que no se alcanzaron los consensos necesarios y se levantó. “Esta es la última sesión ordinaria del año, está la facultad de hacer una sesión extraordinaria; acá el año no terminó aún, no comprendo por qué no nos están dando quórum“, dijo.

Al respecto, la propia diputada García contó a La Opinión Austral: “No logramos los consensos para tratar algunos temas importantes como la Ley de Presupuesto y la Ley de Acompañantes Terapéuticos, Cuidadores Domiciliarios. Son leyes que se han tratado en comisiones hace mucho tiempo, donde se han hecho un montón de sesiones extraordinarias para tratar los temas y ponernos de acuerdo”, dijo y añadió: “Intentaremos ver si podemos conseguir los consensos para alguna sesión extraordinaria, la verdad que queremos sancionar la Ley de Acompañantes antes que termine esta gestión, porque fue trabajada en esta gestión“.

“La decepción es de la política en general, entonces creo que tenemos que tratar de explicar qué es esto del quórum, porque a veces no se sabe el trabajo que se hace en la Cámara, porque los proyectos vienen de comisiones, hay que conseguir la cantidad de legisladores para sesionar, a veces es muy difícil poder sancionar una ley”, afirmó.

Por su parte, el vicegobernador Eugenio Quiroga también lamentó que no se haya podido tratar la Ley de Presupuesto: “Vamos a seguir trabajando para ver si podemos lograr esta herramienta, que es una herramienta de gestión para el próximo gobierno. Más allá de lo que cada uno piense, hay que decirle a la gente que no es para el gobierno nuestro, es para el pueblo de Santa Cruz. Hay que seguir generando las instancias para poder sancionarlo“.

Cabe destacar que hasta el 10 de diciembre, el cuerpo legislativo actual puede sesionar en forma extraordinaria.

Despedida

Tras dar por fracasada la sesión, el vicegobernador aprovechó la oportunidad para despedirse de los trabajadores legislativos y de los diputados. En su discurso, desde el lugar de la presidencia del recinto, agradeció “desde lo más profundo a todo el personal de la Legislatura. Ha sido un honor haber trabajado con ustedes. Al mismo tiempo, es un honor haber trabajado con todos nuestros diputados“, manifestó Quiroga.

“Fueron 4 años complejos, tuvimos la desgracia de la pandemia, ese flagelo que atravesó a toda la ciudadanía. No tuvimos una Cámara inactiva, nuestro personal estuvo trabajando y le puso el cuerpo. Muchos de los empleados trabajaron en todos los dispositivos sanitarios que se hicieron desde la provincia, como colaboradores, disponiendo su vida. Desde el primer día, ninguno dudó, todos se pusieron el overol y a trabajar”, agregó.