La familia de Soledad Maidana se presentó en el izamiento dominical para reiterar su pedido de Justicia y concientizar a la comunidad sobre los peligros viales en Río Gallegos y Santa Cruz.

En diálogo con La Opinión Austral, Luis Eduardo Maidana, el padre de Soledad, confirmó que el juicio oral por la muerte de su hija, a manos del “asesino Ivar Martens”, quien manejaba la camioneta que embistió el auto donde ella se encontraba, comenzará el próximo 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Cámara Oral de Santa Cruz.

Maidana expresó que la familia está “con todas las expectativas” puestas en esa fecha, pero al mismo tiempo cargó contra la Justicia, manifestando su preocupación por la extensión de los plazos.

El pedido constante es que “la justicia no nos dé vuelta la cara”, ya que considera que la demora en el proceso para llegar a juicio beneficia al acusado: “A veces uno no sabe si esto es a propósito, si se demoran para favorecer al imputado, está con prisión domiciliaria, el día de mañana cuando le den la sentencia, a eso se lo computan”, lo que resultará en menos tiempo de prisión efectiva.

Por ello, la familia espera una sentencia “ejemplificadora” que sirva “a toda la sociedad”.

En esta sintonía, criticó la recurrencia de los hechos que él prefiere llamar “siniestros viales” y no accidentes, ya que se pudieron evitar. En este punto, aseguró que en la ciudad “no falta trabajo, falta prevención” para tener una ciudad más segura en lo vial, ya que la mayoría de los últimos casos se dieron “con gente que está alcoholizada manejando”.

Luis Maidana, padre de la joven fallecida en el siniestro vial. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Yo desde la primera vez que me tuve que parar en esta vereda manifesté: no hay control“, sentenció Maidana.

Para probarlo, citó su experiencia personal: “Yo soy asiduo de concurrir a los partidos de fútbol, toda la gente que está alrededor de las canchas en las que se juegan están tomando, y nadie hace nada”.

Remarcó que “la gente sale borracha manejando los vehículos y nunca se vio un control alrededor de las canchas”, lo que “habla claramente de la desidia que hay por parte de las autoridades”.

Consultado sobre otros grupos de familiares que están pidiendo cambios en el Código Penal Nacional en el Congreso, Maidana manifestó que la propuesta es buena y que las nuevas leyes deberían ser “más severas”.

Reconoció que la modificación legal “a nosotros no nos ayudaría porque esto ya es a futuro”, pero es necesaria porque con la normativa actual “si no entran por una puerta, salen por la otra”, se “le computan penas, dos por uno, no sé cómo se llaman”, sin lograr el efecto punitorio deseado.

Para finalizar, Luis Maidana convocó a la ciudadanía a sumarse a una próxima movilización: “Pronto estaremos realizando una marcha pidiendo justicia, no solamente por el hecho de mi hija, sino por varios hechos que se han dado en la ciudad”. Hizo un llamado a la empatía: “Así como me tocó a mí, nos tocó al papá de Briana Matulic, la chica de la autovía, nadie está exento de que esto nos pase y nosotros necesitamos la colaboración de todos para que nos apoyen marchando unos metros con nosotros”.