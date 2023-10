La gobernadora Alicia Kirchner contra Milei: “La ‘comedia del absurdo’ divierte, pero no construye” La primera mandataria de Santa Cruz y candidata a senadora nacional en las elecciones de octubre 2023 se expresó en contra de las declaraciones de la postura de La Libertad Avanza de cortar relaciones con el Vaticano.

En el marco del cierre de campaña que realizó anoche el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el economista Alberto Benegas Lynch pidió “cortar relaciones con el Vaticano”.

“Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario”, afirmó Benegas Lynch, quien es calificado por Milei como “un prócer del liberalismo”.

Las declaraciones causaron un fuerte impacto en el ámbito político y eclesiástico. El arzobispo de Buenos Aires y ex obispo de Río Gallegos, Jorge Ignacio García Cuerva dijo estar “azorado y sorprendido” con la propuesta de cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras el argentino Jorge Bergoglio sea el Papa. “Lo escuché y quede azorado, sorprendido, en un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida“, dijo el arzobispo porteño esta mañana en declaraciones a radio Perfil.

Este jueves también se sumó la gobernadora de la provincia de Santa Cruz y candidata a senadora nacional de Unión por la Patria, Alicia Kirchner: “Libertad es esperanza, no es ser libertario”, afirmó. “No es entregar el país, cortar con el Vaticano o con otras religiones o con los que no piensan como vos. La ‘comedia del absurdo’ divierte, pero no construye”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se pronunció anoche al respecto en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) y propuso: “Y si prueba con leer tan solo el artículo 2 de la Constitución. Ofende a la grey católica y a la mayoría del pueblo argentino”,

Varios dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) también se expresaron por redes sociales sobre la controvertida propuesta.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró hoy una “falta de respeto” y parte de una “ideología violenta e intolerante” la propuesta de cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras el argentino Jorge Bergoglio sea el Papa, expresada por uno de los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) durante el acto de cierre de campaña del postulante Javier Milei.

Bullrich opinó que “darle la espalda” al papa Francisco “es una falta de respeto a los millones de argentinos que se referencian en él” y aseguró que el sumo pontífice “es el líder espiritual más importante del mundo”.

“Tenemos la suerte de que sea argentino, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus opiniones”, comentó la candidata de JxC en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Y agregó: “No cambiemos la ideología intolerante del kirchnerismo por una nueva ideología violenta e intolerante”.

El diputado nacional y presidente del bloque del radicalismo en la cámara baja, Mario Negri, sostuvo en su cuenta de la plataforma X que “Milei le dijo ‘maligno’ al Papa, Benegas Lynch quiere cortar vínculos con el Vaticano. Milei no quiere comerciar con Brasil y China” y agregó: “Su política exterior es sinuosa y extravagante. El país se encerrará más, en vez de abrirse al libre comercio. Más contradicciones de L.L. Atrasa”.

“En el afán de romper con todo lo existente en nuestro país, La Libertad Avanza demuestra una total falta de respeto por la diplomacia y la política exterior argentina, promoviendo una forma de gobierno autoritaria y destructiva en sí misma. Este domingo debemos elegir en qué Argentina deseamos vivir, entendiendo claramente las ideas que cada candidato representa. Tomémoslo con gran responsabilidad”, expresó por su parte la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales porteña, Carmen Polledo.

La diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Victoria Morales Gorleri (JxC) -cercana al Papa- aseguró en las redes que “como en cada cosa que proponen, LLA cree que rompiendo lo que encuentran a su paso, refundarán la Argentina” y añadió: “El Papa y el Vaticano son también sus objetivos. Porque en verdad no creen en la libertad de los pueblos y de los Estados sino en un autoritarismo que se lleva todo puesto”.

Desde la Iglesia también se hicieron eco de la propuesta de Benegas Lynch y el obispo de San Francisco (Córdoba), monseñor Sergio Buenanueva, realizó un posteo al respecto en su cuenta de la plataforma X.

“No falla. Cuando alguno o algunos -de norte a sur, de derecha a izquierda- no tienen propuestas consistentes que hacer se la agarran con los curas. En fin…”, publicó en la red social, en la que explicó que “una cosa es la Santa Sede y otra el Estado de la Ciudad del Vaticano”.

“La Santa Sede es el obispo de Roma -el papa- que, por el oficio petrino, es principio de unidad visible de la Iglesia católica. El Estado de la Ciudad del Vaticano es el estado soberano en que tiene su asiento el papa”, precisó el obispo e indicó que “la tendencia actual de la mayoría de las naciones, más que de romper relaciones, es lo contrario: establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, habida cuenta de la especificidad de la diplomacia vaticana orientada a fomentar la paz entre las naciones”.

Por otro lado, también recibió cuestionamientos un pasaje del discurso de cierre de Milei en el que calificó de “personaje nefasto” al candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro.

“Un personaje nefasto, Leandro Santoro, empezó a pedir que no nos dieran espacio en los medios a los liberales. Ahí me di cuenta de que a los liberales debíamos presentarnos y dar la batalla. Y aquí estamos y vamos a ganar. Pongamos este freno a los empobrecedores de siempre. Porque este modelo solo conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por eso estamos frente al momento histórico de llegar al punto de inflexión”, dijo Milei anoche en su discurso.

En respuesta, el presidente del bloque Evolución de la UCR de la cámara de diputados de Santa Fe y gobernador electo de esa provincia Maximiliano Pullaro consideró que Milei agrede a Santoro “como si fuera un enemigo y no un adversario”.

“Tengo diferencias claras con Leandro pero respeto mucho su trayectoria y sus ideas. La matriz autoritaria de Milei también le impiden ser más respetuoso con la Unión Cívica Radical, el partido de la democracia y las instituciones”, consideró Pullaro en un mensaje por la plataforma X que fue reposteado por el mismo Santoro en su cuenta personal.

Milei se despegó de dichos de Benegas Lynch sobre el Vaticano: “Son a título personal de él”

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei y su compañera de fórmula Victoria Villarruel aseguraron este jueves que las declaraciones que hizo ayer el referente libertario Alberto Benegas Lynch durante el cierre de campaña sobre romper relaciones con el Vaticano son “a título personal de él” y afirmaron que “sería de una irresponsabilidad enorme” tomar una decisión de ese estilo, en caso de ganar las elecciones.

“Fue parte de un discurso, fue una declaración a titulo personal de él. Alberto es un intelectual y expresó que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática. No está en los planes romper relaciones con el Vaticano. Entendemos que la Argentina es un país católico con fuertes vínculos con la Iglesia y sería de una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características”, expresó Milei esta mañana en declaraciones para Crónica TV.

En sus declaraciones de este jueves con Chiche Gelblung, Milei sostuvo que, en caso de ganar en los próximos comicios, si el Papa Francisco quisiera venir a la Argentina lo recibirá “con los honores de un jefe de Estado” y el reconocimiento de “alguien que es líder espiritual de los católicos”.

En la misma línea, Villarruel afirmó que “no concuerda” con las declaraciones de Benegas Lynch y opinó que “no era el momento” para expresarlas.

“No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni la gravedad de los hechos algo que amerite eso. No creo que las declaraciones, tanto de Javier como de su Santidad, tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de las relaciones con el Estado Vaticano, que tiene un componente en lo religioso en nuestro país y político a nivel mundial”, indicó la diputada nacional en declaraciones para CNN en Español.

En este sentido, agregó que las palabras de Benegas Lynch “cuentan con gran estima” por parte de Javier Milei y todo el espacio, pero “no representan” a LLA.

“Nosotros en La Libertad Avanza no debatimos esa temática ni hablamos de una decisión de ese estilo. En un acto político, tuvo libertad para decir lo que pensaba y creía, pero al menos no representa mi sentir como candidata a Vicepresidenta y el de muchos otros. Fue un ejercicio de libertad al decir”, concluyó.