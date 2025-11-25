Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado 26 de octubre, Gabriel “Chicho” Galarza se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, luego de imponerse con un contundente 65% de los votos en las elecciones comunales realizadas en simultáneo con las elecciones legislativas nacionales.

A raíz de estas elecciones, este martes 25 de noviembre, la justicia electoral lo proclamó como presidente de la Comisión de Fomento de esa localidad de la zona norte provincial. En el texto legal, se notifica a los apoderados de las listas y se extendió el diploma correspondiente. También se libró oficia a la ministra de Gobierno de la provincia (María Belén Elmiger) y al secretario a cargo de la presidencia de Cañadón Seco (Carlos Lisoni).

Gabriel “Chicho” Galarza, presidente electo de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.

El triunfo marcó de Galarza marcó un hito en la política de esa localidad, con una participación ciudadana superior al 75% del padrón electoral. El candidato de “Fuerza Patria” obtuvo un total de 498 votos, mientras que su principal contendiente, Noelia Arias, representante de “Provincias Unidas Por Santa Cruz”, espacio vinculado al gobernador Claudio Vidal, alcanzó 267 sufragios, equivalentes al 33% del total.

La resolución se dictó “con la firma de cuatro miembros del Tribunal Electoral Permanente (Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta), por constituir mayoría concordante en la solución del caso, y en razón de encontrarse en uso de licencia el Dr. Daniel Mauricio Mariani”, sostiene el texto legal.

Cabe destacar que la última aparición pública de “Chicho” Galarza fue en la previa del acto de la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF. En esa ocasión habló con La Opinión Austral donde sostuvo que “todo lo que está relacionado con la industria impacta directamente en la comuna“.