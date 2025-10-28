Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones del domingo en Santa Cruz, donde los ciudadanos eligieron a tres diputados nacionales. El recuento, que se realiza en el casino de la Armada Argentina en Río Gallegos, se prevé que se extienda hasta el jueves.

Tras la primera jornada, Jairo Guzmán, diputado nacional electo por La Libertad Avanza y único candidato presente en el escrutinio, hizo un balance crítico. En diálogo con La Opinión Austral, afirmó: “Me deja una sensación de que no se está respetando el voto popular. Es una elección atípica porque es la primera vez que se vota con boleta única y hay un altísimo porcentaje de votos anulados. Creo que es por la inexperiencia tanto de los presidentes de mesa como de nuestros fiscales. No se ha sabido interpretar la voluntad de los electores”.

En el centro, el juez Claudio Vázquez y el vocal del TSJ Daniel Mariani. A la izquierda, la vocal Reneé Fernández, la empleada de la Secretaría Electoral Vanina Couniago y Corina Muriel, prosecretaria de la Secretaría Electoral. A la derecha, el fiscal Julio Zárate y la secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez.

En este sentido, confirmó que pidieron que se revisen esos votos nulos. “Nos han dicho que no porque sería mucho trabajo según la Justicia, pero me parece que hay una razón válida por lo inusitado de esta elección y por la cantidad: más de 7.600 votos anulados en toda la provincia, un 4,32% del electorado. Creo que amerita revisión, más con la paridad que se ha tenido en esta elección. Ojalá que la Justicia y el juez recapaciten en la necesidad de transparencia y de respetar el voto popular”, apuntó.

Por su parte, el juez federal Claudio Vázquez aclaró que no es posible abrir todos los votos nulos, y explicó que, en general, no se revisan porque ya fueron anulados por la autoridad de mesa durante el comicio, sin que en ese momento existieran reclamos formales de los fiscales partidarios.

La Libertad Avanza solicita revisar urnas con votos nulos

Ante esto, La Libertad Avanza intentó presentar una nota formal ante la Junta Electoral Nacional – Distrito Santa Cruz, solicitando la apertura y revisión de las urnas correspondientes a las mesas que registraron un porcentaje “inusualmente elevado” de votos nulos. Hasta el momento, la presentación no fue recepcionada por la autoridad electoral.

El escrito al que tuvo acceso La Opinión Austral, está firmado por Matías Velázquez Kruger, apoderado del espacio, donde formula una “observación técnica” y solicita “la apertura y revisión de las mesas que registren un porcentaje inusualmente elevado de votos nulos, a fin de verificar la correcta aplicación de los criterios de validez de sufragios establecidos por la normativa vigente”.

El escrito que presentará La Libertad Avanza ante la Junta Electoral solicitando la apertura y revisión de las urnas.

El documento destaca que la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel pudo haber generado confusiones en la emisión o calificación de sufragios, derivando en una cantidad de votos nulos superior a la media histórica del distrito.

Finalmente, solicita medidas concretas para garantizar la transparencia y la correcta contabilización de los votos: “Que se disponga la apertura y revisión de las urnas correspondientes a las mesas que registren un porcentaje de votos nulos superior al promedio general (4,32 %), a fin de verificar la correcta aplicación de los criterios de validez establecidos por el art. 101 del Código Electoral Nacional; que se permitan observadores y apoderados de las agrupaciones intervinientes presenciar dicha revisión, conforme el principio de transparencia del escrutinio; y que se tomen las medidas necesarias para asegurar la correcta calificación de los votos y la debida rectificación de los resultados, si correspondiera”.

La polémica de los votos recurridos

El principal motivo de los votos impugnados, que son los que se revisan durante el escrutinio definitivo, se debe a que muchos electores marcaron fuera del casillero donde debía colocarse la cruz o la tilde. En esos casos, la Junta Electoral resolvió que si puede interpretarse con claridad la voluntad del votante, el sufragio se considera válido.

Tras la revisión, muchos de estos votos fueron finalmente aceptados y contabilizados para casi todas las fuerzas políticas.

La Junta Electoral resolvió que si es clara la intención, el voto es valido aunque la tilde no esté dentro del casillero.

Por otra parte, Guzmán también cuestionó los criterios aplicados para anular votos recurridos. Según establece la normativa electoral, los votos recurridos —es decir, aquellos cuestionados por los fiscales de mesa durante el primer conteo— deben estar acompañados por una planilla que fundamente el motivo del reclamo. En caso de no contar con esa justificación, el voto se considera nulo.

El juez Claudio Vázquez muestra a los apoderados la plantilla que explica porque se recurre el voto. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sin embargo, los fiscales de distintos partidos plantearon que el criterio debería ser el inverso: si el voto no tiene una justificación de por qué fue recurrido, debería tomarse como válido, ya que de lo contrario cualquier fiscal podría impugnar votos sin fundamento y provocar su anulación.

“Hay criterios que no comparto, como anular votos que han sido recurridos por no contener una planilla explicativa, cuando el voto estaba en impecables condiciones, independientemente de para quién haya sido”, expresó el diputado electo.

Durante la jornada de este martes se revisaron los votos correspondientes a las localidades de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras, llegando hasta la mesa 327, ubicada en esta última. El recuento continuará este miércoles con el resto de las localidades de la provincia, y se estima que el escrutinio definitivo podría concluir el jueves, según adelantaron desde la Junta Electoral.