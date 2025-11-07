Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El último informe del INDEC sobre el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) reveló un crecimiento del 6,2% interanual en septiembre de 2025.

El oro y la plata fueron los principales impulsores de la actividad, con una expansión significativa en las provincias productoras del sur del país, especialmente Santa Cruz, que continúa concentrando más del 50% de la extracción nacional de ambos metales preciosos.

El comportamiento de los distintos sectores para integrar el índice de producción industrial minero.

Oro y plata: los motores del repunte minero

De acuerdo al relevamiento del organismo estadístico, la extracción de minerales metalíferos mostró un incremento del 9,7% interanual, con el oro y la plata como principales responsables del crecimiento. Este desempeño compensó parcialmente la caída en la producción de litio y cobre, que mostraron una desaceleración por cuestiones de mercado internacional.

En el caso del oro, el informe del INDEC indica que la mejora se debe a “mayores volúmenes extraídos en los yacimientos de Santa Cruz y San Juan”, mientras que para la plata el avance está directamente vinculado al aumento de la producción en los proyectos santacruceños Cerro Vanguardia, Cerro Moro y Minera Don Nicolás.

A pesar de los desafíos que hoy tiene la minería metalífera, el oro y la plata impulsan las exportaciones.

Santa Cruz, el corazón aurífero del país

La provincia de Santa Cruz sigue consolidándose como la principal productora de oro y plata de la Argentina. Según datos del propio Ministerio de Minería provincial, el distrito genera más de 55% del oro y 65% de la plata que se extrae en el país.

El complejo aurífero de la Meseta del Deseado —donde operan minas de alta productividad como Cerro Negro, Cerro Moro, Don Nicolás y Cerro Vanguardia— mantiene un nivel sostenido de extracción que sostiene las exportaciones y el empleo minero regional.

El informe también resalta que la mejora en la productividad de las plantas de procesamiento y las nuevas inversiones en exploración —impulsadas por la reactivación del precio internacional del oro— contribuyeron a sostener el repunte de la producción nacional durante el noveno mes del año.

Contexto nacional y perspectivas

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el IPI Minero crece 3,9% interanual, impulsado por los minerales metalíferos y los no metalíferos, mientras que los hidrocarburíferos se mantuvieron estables. El desempeño del sector aurífero fue clave para evitar una caída mayor en el índice general.

Desde el sector empresario, se destacó el aporte de la minería santacruceña como “sostén de las exportaciones y fuente de empleo calificado”, en un contexto de incertidumbre macroeconómica. No obstante, alertaron que la continuidad del crecimiento dependerá de la estabilidad de las reglas de inversión y del precio internacional de los metales.

El desafío de sostener el ritmo

Analistas consultados señalan que la tendencia positiva podría mantenerse, tanto hacia fin de año como durante 2026, ante el elevado precio del oro. En la actualidad laonza se mantiene por encima de los USD 4.000 , y según Goldman Sachs podría trepar hasta los USD 4.900 para fines de 2026.

En tanto, desde el Gobierno de Santa Cruz se observa con satisfacción la reactivación de la exploración minera en el Macizo del Deseado, dónde se busca atraer inversiones para diversificar la producción y sostener el empleo minero, que hoy supera los 10.000 puestos directos e indirectos en la provincia.