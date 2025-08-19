Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UOCRA bloquea los accesos a los yacimientos de YPF y CGC en Cañadón León. En total, los trabajadores interrumpieron más de una docena de ingresos mientras esperan la firma de un nuevo acuerdo con las petroleras.

Los cortes se concentran en distintos puntos de la Zona Norte: Planta Deshidratadora Cañadón Seco; acceso a Almacenes Cañadón Seco; Yacimientos Cañadón León y Cañadón León 1; Meseta Espinoza; Planta Deshidratadora Pico Truncado; ingreso de la empresa Crown Point Koluel Kaike; Yacimiento Huemul; Yacimientos LH 1 y LH 11; Planta Deshidratadora LH3; y los accesos a las rutas provinciales 16, 18 y 43 en Las Heras.

Según informó la policía, no circulan camionetas de las compañías en las zonas afectadas. La medida pretende presionar a las empresas para concretar un nuevo acuerdo laboral.