Como anticipamos este domingo, el miércoles 3 de enero asumirá Jaime Álvarez en la nueva cartera de Energía y Minería, recientemente creada con la modificación de la ley de Orgánica de Ministerios, sancionada en la sesión extraordinaria del 29 de diciembre pasado a instancias de un pedido del Poder Ejecutivo provincial. De esta forma, el gobernador Claudio Vidal completará el gabinete, aunque también es importante recordar que aún no fue designado/a el cargo en la Secretaría General de la Gobernación.

Así las cosas, el nuevo gabinete está conformado por los siguientes funcionarios y funcionarias: José Daniel Álvarez, ministro secretario en el departamento de la jefatura de Gabinete de Ministros; Pedro Luxen, ministro secretario de Gobierno; Marilina Jaramillo como ministra secretaria en Economía, Finanza e Infraestructura, y Jazmín Macchiavelli, ministra secretaria de Desarrollo Social.

En tanto, Ariel Varela fue designado ministro secretario de Salud y Ambiente; Gustavo Martínez, ministro secretario de Producción, Comercio e Industria; Julio Norberto Gutiérrez, ministro secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Javier Pedro Pródromos, ministro de Seguridad; Gabriel Gustavo Busquets como presidente del Consejo Provincial de Educación, y también se tomó juramento a Ramiro Castillo como fiscal del Estado.

Con la modificación de la Orgánica de Ministerios se absorbió el Ministerio de Integración e Igualdad, creado durante la administración anterior, que ahora será una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Macchiavelli. Lo mismo ocurrió con el Instituto de Energía de la provincia, que pasará a la órbita del nuevo ministerio que comandará Jaime Álvarez. Mientras que también fue disuelta AMA (Agencia de Medios Audiovisuales), que pasará al Ministerio Secretaría General que ahora tendrá el rol de la política de medios del Estado (hasta la semana pasada estaba dentro del Ministerio de Gobierno).

Un dato no menor en estos cambios es que, a instancias de un pedido explícito del bloque de Unión por la Patria y luego de un trabajo con el bloque oficialista de Por Santa Cruz, se introdujo el Artículo 12, donde se aclara que los trabajadores de los entes modificados no perderán sus derechos consagrados en los convenios colectivos firmados entre las organizaciones sindicales y el Gobierno provincial. “Las modificaciones orgánicas no afectarán los derechos adquiridos de los trabajadores ni los convenios colectivos para el sector público provincial, los convenios colectivos sectoriales y/o el estatuto que rijan para el sector particular, respetando los principios y garantías reconocidos al trabajador”, se subrayó en esa norma.

Esta incorporación no fue otra cosa que responder a la preocupación de los trabajadores de los organismos y entes disueltos o degradados en la orgánica, toda vez que estaban encuadrados en diferentes convenios colectivos, cada uno con sus particularidades. Ese fue el caso de los empleados de la Agencia de Medios, quienes en la sesión del viernes 22 de diciembre, que luego se frustraría por falta de quórum, hicieron saber su reclamo ante la inminente derogación de la ley que creó AMA, sin especificar qué iba a ocurrir con ellos y con sus derechos adquiridos.

Energía y minería

“Hay que trabajar no sólo en lo que es petróleo y gas, sino trabajar en lo que son energías renovables, eólica, solar, mareomotriz y energías no convencionales”, había asegurado Álvarez a este medio durante el acto de asunción del gobernador, el pasado 10 de diciembre. Es que Claudio Vidal viene haciendo hincapié en la creación de un ministerio que maneje la política energética y minera hace varios años. Ahora en el gobierno, cumplirá con ese objetivo.

En la norma aprobada el viernes pasado quedaron establecidos los alcances y funciones de este flamante ministerio. Para crearlo, se tuvo que derogar la ley que creó -en su momento- el Instituto de Energía. Para eso se incorporó el Artículo 10, que quedó redactado escuetamente de la siguiente manera: “Derógase la Ley 3.067 y sus modificatorias“. De esta forma, la nueva cartera asistirá al gobernador de la provincia en todo lo concerniente al desarrollo racional de las fuentes de energía renovables y no renovables, al aprovechamiento sustentable de los recursos mineros y al estudio de uso y conservación de los recursos hídricos.

Lo explorado en este 2023 no fue suficiente ni en superficie ni en resultados para mejorar perspectivas.

En particular, atenderá en la elaboración y ejecución de la política energética provincial; comprendiendo todos los aspectos relacionados con la exploración, explotación, transporte, almacenaje, despacho, comercialización, distribución, industrialización y agregado de valor de los hidrocarburos en el ámbito continental provincial y plataforma marítima de su jurisdicción, y en las tareas que realicen los concesionarios y sus contratistas.

También entenderá y ejecutará las acciones necesarias en todos los aspectos relacionados con el transporte de gas y los gasoductos troncales de alta y media presión, desde el punto de entrega hasta el punto de recepción del distribuidor y las plantas compresoras, estaciones reguladoras de presión y demás plantas que la componen, y su comercialización mayorista.

Otro de los objetivos serán las acciones necesarias en todos los aspectos relacionados con la generación de energía eléctrica de origen térmico, hidráulico y de fuentes renovables, el transporte troncal de energía eléctrica en alta y media tensión desde el punto de entrega hasta el punto de recepción del distribuidor y las estaciones transformadoras que la componen, y la comercialización mayorista de la energía eléctrica.

El nuevo ministerio entenderá en la elaboración y ejecución de la política minera provincial; la exploración y explotación racional de los recursos geológicos, la elaboración y actualización del catastro minero, la fiscalización ambiental y a través de la policía minera.

El yacimiento no convencional del sur de Santa Cruz es hoy una de las esperanzas para la provincia y el país.

Tendrá injerencia directa en la elaboración y ejecución de la política hídrica provincial, el aprovechamiento y preservación de las aguas públicas, la ejecución de infraestructura hidráulica que preserve la calidad de vida en áreas ribereñas y el aprovechamiento en áreas irrigadas, el aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales para la generación de energía, el otorgamiento y la fiscalización de los derechos de agua.

Ejercerá las funciones de Autoridad de Aplicación de la legislación vigente y entenderá en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas en las áreas de su competencia. También en la elaboración de los regímenes de promoción de la inversión, reembolsos y reintegros a la exportación, así como en la ejecución y fiscalización de los mismos. Entenderá en la cooperación extranjera y en el acceso y obtención de financiamiento nacional e internacional, para proyectos y programas, en las áreas de su competencia, y en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la comercialización, industrialización y/o exportación.

Tendrá jurisdicción en programas de capacitación, la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su competencia y en la creación y desarrollo de zonas y parques industriales destinados a la industrialización y el agregado de valor a los hidrocarburos, la energía eléctrica y los minerales en territorio provincial. Asistirá al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social respecto a las condiciones de seguridad e higiene, registro de trabajadores y demás normativa, en el área de su competencia; también al Ministerio de Salud y Ambiente respecto a la preservación de los recursos naturales, en el área de su competencia.

Colaborará con las asociaciones de trabajadores en todas aquellas acciones que propendan a la generación de empleo local genuino, en el sector energético y minero, y con las asociaciones de empresas en todas aquellas acciones que propendan al desarrollo de proveedores de insumos y prestadores de servicios locales, en el sector energético y minero.

Propiciará la Responsabilidad Social Empresaria por parte de operadoras energéticas y mineras y principales empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios relacionadas a ellas. Entenderá en las relaciones entre el Poder Ejecutivo provincial y FOMICRUZ SE o como se denomine a futuro y de las empresas estatales que se creen en el ámbito de su competencia. Representará al Estado provincial ante el directorio de Cementera Pico Truncado. Y lo propio hará ante el directorio de Hidroeléctrica Xaleshen SA.